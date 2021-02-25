طريقة عمل المارشميلو البيتي احلي وأسهل من الجاهز

طريقة عمل المارشميلو البيتي أصبحت حلوى المارشميلو من أهم أنواع الحلوى التي يقبل عليها الأطفال بشكل مبالغ فيه، ولن تفضله الأمهات نظراً لأنها لا تدرك مدى جودة المواد المصنعة منها وما مدى خطورتها عليهم، ولكن تفضل أيضاً أن لا تحرم أبنائها من الأطعمة المحببة لهم، ومن هنا بدأت عملية البحث عن اتباع طرق صحيحة لعمل المارشميلو بالمنزل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من مواقع الانترنت، مما جعلنا نهتم بشكل جيد على أن نوفر لكل الأمهات طريقة سهلة وبسيطة لعمل المارشميلو بالمنزل دون أي تكلفة وتضمني مدى جودتها، حتى يتناولها أطفالك بأمان تام، تعالي معي لتتعرفي عليها بنفسك. طريقة عمل المارشميلو بالمنزل طريقة عمل المارشميلو بالمنزل إليكم الآن طريقة مضمونة وبسيطة لعمل المارشيملو بالمنزل وبطعم رائع وجودة مضمونة: المكونات: نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقتين من بودر الجلاتين.

القليل من الفانيليا.

كوب من النشا.

نصف كوب من السكر البودرة.

ثلاث ملاعق من الماء الساخن.

بياض حبتان من البيض. طريقة التحضير: في قدر معدني نقوم بوضع النشا السائل مع السكر وتقلب المكونات معاً حتى أن يذوب السكر.

نقوم الآن بتذويب الجلاتين بالماء الساخن، ومن ثم نقوم بإضافته لخليط النشا الذي أحضرناه بالسابق مع التقليب المستمر دون توقف حتى لا يتكتل الخليط منك.

يرفع الخليط من على النار ويترك حتى أن يبرد ويكون بدرجة حرارة الغرفة.

من ثم نقوم بفصل بياض البيض عن الصفار ونقوم بخفقه بالمضرب الكهربائي حتى أن نحصل على القوام الكثيف المطلوب، ومن ثم يضاف له خليط السكر والنشا تدريجياً مع التقليب المستمر.

عليك الآن بإضافة ألوان الطعام ونكهات مميزة للمزيج، ونسكب الخليط بإناء مرشوش بالسكر البودرة.

يترك الخليط حتى أن يبرد دون أن يغطى نهائياً، ومن ثم نقوم بتقطيعه كما تفضلين ويقوم أطفالك بتناولها بأمان. طريقة عمل فطائر الجيب بخطوات سهلة وبسيطة بعجينة قطنية هشة وبحشوة مميزة بألذ الوصفات المكونات:طريقة التحضير:

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