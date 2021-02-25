أسهل طرق عمل الطعمية المقرمشة وسر نجاحها مثل المطاعم

تعتبر الطعمية المقرمشة الساخنة ، من الأطباق اللذيذة التي تقدم على وجبة الإفطار، وهى من الأكلات المشهورة عند الشعب المصري ويفضلون تناولها كل صباح، وهى مشهورة في البلاد العربية مثل الاردن وسوريا وفلسطين ويطلق عليها الفلافل، تتميز بقوامها الهش وطعمها اللذيذ الذي يجعل الكثير من الناس يفضلون شرائها من الخارج لأن طريقة عملها في المنزل لا تنجح دائماً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الاخباري، على طريقة عمل الطعمية المقرمشة الهشة وسر نجاحها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة تجعلك تحصلين على عجينة هشة وخفيفة القوام.

مكونات الطعمية المقرمشة الهشة

تتكون عجينة الطعمية من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

2 كوب من الفول المدشوش. حبة من البصل. ملعقة من الثوم المفروم. حزمة من الكزبرة الخضراء. حزمة من البقدونس الأخضر. ملعقة من الكرات المفروم. ملعقة من الشبت المفروم. بيضة. ملعقة من السمسم. ملعقة من الملح الأبيض الناعم. ملعقة من الكزبرة الجافة. كربونات صودا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية المقرمشة الهشة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بنقع الفول ليلة كاملة، ثم نقوم بتصفيته جيداً من الماء.

نحضر بولة كبيرة الحجم ونضع به الفول المنقوع، ثم نقوم بتقطيع البصل والثوم والكزبرة الخضراء والبقدونس والشبت والكرات ونقلبهم مع بعض.

نحضر الكبة ثم نضع المكونات داخلها ونفرمها جيداً حتى تصبح لدينا عجينة هشة القوام.

نقوم بتفريغ الخليط في الوعاء مرة أخرى، ثم نقوم بإضافة الملح والكمون والكزبرة الجافة والسمسم والبيضة ونخفقهم جيداً بواسطة اليد حتى يتضاعف القوام.

نقوم بإحضار طاسة كبيرة ونضع به زيت غزير للقلي ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نقوم بتقطيع الطعمية على شكل أقراص ونضعها في الزيت ونتركها حتى تتحمر.

نخرج الطعمية من الزيت ونضعها على طبق مفروش بورق المطبخ حتى نتخلص من الزيت، ثم نقدمها بجانب الفول والسلطة والخبز البلدي وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل الطعمية بالمنزل

توجد بعض النصائح يجب أن تتعرفي عليها وهى كما يلي:-

إضافة ملعقة من النشا يجعلها مقرمشة. عدم قلي الطعمية عند خروجها من الثلاجة مباشرة. يجب وضع كمية غزيرة من الزيت حتى تنضج الطعمية من الداخل. إضافة بيضة للعجينة يجعل قوامها هش وخفيف. عدم ضرب العجينة في الخلاط بل نتركها خشنة قليلا. وضع لبابة من الخبز تساعد على رفع قوام العجينة، لأن الخميرة التي يحتوي عليها الخبز ترفع الخليط ويصبح هش وخفيف.