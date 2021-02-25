وصفه خارقة لتبييض الوجه واليدين على طريقة الروسيات سيسألك الجميع عن السر

وصفة خارقة لتبييض الوجه واليدين على طريقة الروسيات، تسعى كافة الفتيات للحصول على بشرة بيضاء وخالية من أي تصبغات أو حبوب أو هالات سوداء أو شوائب،وعادة ما تُسبب مظهر غير لائق على البشرة ودائماً تسعى إلى الحصول على بشرة مشرقة ولامعة وخالية من أي مشاكل قد تواجه البشرة، لذلك يلجأن إلى استخدام الماسكات الكيميائية والتي تكون باهظة الثمن، وفي بعض الأحيان تكون غير فعالة أو تسبب الكثير من الحساسية للبشرة، لذلك من خلال هذا المقال جئنا إليك بوصفة خارقه لتبييض الوجه واليدين على طريقة الروسيات.

وصفه خارقة لتبييض الوجه واليدين على طريقة الروسيات

المكونات:

ملعقة كبيرة من اللبن ويمكن استبداله بملعقة من الماء.

ملعقة صغيرة من الأزر غير المطبوخ، ويمكن استبدالهم بملعقة من الأرز المطحون الجاهز.

طريقة التحضير

قومي بطحن حبات الأزر الموجودة لديك حتى تصبح دقيق، ثم قومي بوضعها في الماء أو الحليب واخفقيها جيدا حتى تصبح ذات قوام كريمي، وقومي بوضعها على الوجه واليدين والرقبة لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر ثم الماء البارد، كرري هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعياً وسوف تحصلين على بشرة ناصعة البياض وخالية من أي شوائب.

كما يمكن استخدام ماء الأرز لتبييض الوجه واليدين خلال عمل ماء مركز منه وذلك يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

أحضري كوب من الأرز ثم أغسليه جيداً.

انقعي كو الأرز في لتر ونصف من الماء لمدى ليلة كاملة.

بعد ذلك وقومي بتعبئة الماء في عبوة زجاجية وتُحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.

قومي برش الماء على الوجه واليدين 3 مرات يومياً وسوف تحصلين على نتائج فورية منذ الاستخدام الأول، سيسألك الجميع عن السر.

طريقة عمل تونر ماء الأرزماء الأرز للوجه تجربتي

أحضري ملعقة كبيرة من الأرز، وأضيفي عليها كوب واحد من الماء، ارفعي الخليط على نار هادئة حتى يغلي وينضج الأرز، اتركي الخليط ليبرد ثم يُخفق فى الخلاط الكهربائي، أضيفي إليه ملعقة من فيتامين e، ثم ملعقة من ماء الورد، ادهني الكريم يومياً على بشرتك قبل النوم وسوف تأخذين نتائج مُرضية خلال يومين فقط من الاستخدام.