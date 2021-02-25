تبيض الوجه في 5 دقائق.. وصفات سهلة لتفتيح الوجه والرقبة والتخلص من الاسمرار

تبيض الوجه والحصول على لون أفتح للبشرة هو حلم كل فتاة وسيدة، حيث تتعرض البشرة للكثير من المشاكل والإجهاد التي تعمل على إخفاء لون البشرة الحقيقي بلون آخر أغمق والعوامل التي تؤدي إلى حدوث تلك المشكلة كثيرة ومتعددة والكثير يقوم بالبحث دومًا عن المواد الطبيعية الآمنة التي من شأنها أن تحل مشكلة الوجه الأسمر الشاحب الذي تعرض للكثير من الإجهاد حيث إن المواد الطبيعية هي أفضل حل لتغذية البشرة من جديد وإعادة الحيوية إليها مرة أخرى وتفتيح لونها حيث تحتوي المواد الطبيعية على الفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة.

تبيض الوجه في 5 دقائق باستخدام الصبار

إن الصبار من المواد الطبيعية التي لها تأثير قوي على البشرة حيث إن الصبار من أفضل المواد الطبيعية التي تعمل على علاج كافة مشاكل الوجه، حيث إن فوائد الصبار للبشرة لا تعد ولا تحصى ومن أجل الحصول على بشرة بيضاء صافية يتبع الآتي:

نحضر ورقة من نبات الصبار.

نقوم باستخراج السائل الهلامي الموجود داخل الورقة.

نضع الهلام على الوجه وننتظر مدة 10 دقائق.

نغسل البشرة بالماء البارد.

ملحوظة: أصحاب البشرة الحساسة إذا شعروا بحرقة في الوجه عند وضع هلام الصبار فيمتنعوا عن استخدامه مرة أخرى لأن في هذه الحالة سوف يعمل الصبار على تهيج البشرة.

تبيض الوجه باليقطين

يعد اليقطين من أفضل المواد الطبيعية التي تحتوي على عدد من الأحماض الطبيعية التي تعمل على تقشير البشرة والتخلص من الخلايا الميتة بالبشرة ويعطي البشرة نضارة وصفاء بالإضافة إلى انه يعمل على تبييض الجسم والوجه والوصفة كالآتي:

يقطين مقطع ومسلوق ومضرب في الخلاط.

ملعقة صغيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

نأخذ مقدار ملعقتين من مهروس اليقطين.

نضيف إليهم العسل الأبيض والحليب ونمزج جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نقوم بوضع الوصفة على الوجه ونتركها ثلث ساعة.

نغسل البشرة بالماء الدافئ.

نكرر وصفة اليقطين ثلاث مرات في الأسبوع أو مرتين.

المكوناتطريقة تحضير ماسك تبيض الوجه

ملحوظة: الذين يعانون من حساسية الحليب ومشتقاته يتم استبدال الحليب بماء الورد وسوف يعطي نفس النتيجة ويعمل على تبيض الوجه.

ماسك الليمون لتفتيح البشرة

يعد الليمون من افضل المواد الطبيعية التي تقوم بتفتيح البشرة في وقت قصير ويمكن استخدام نصف ليمونة ووضعها على البشرةودعك البشرة بها بطريقة يومية وسوف يفتح لون البشرة ويمكن استخدام ماسك الليمون والخيار لتحسين مظهر البشرة والماسك كالآتي:

4 ملاعق كبيرة من عصير الخيار.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة صغيرة من بودرة الكركم.

نقوم بفرم الخيار في الخلاط أو نقوم ببشره للحصول على عصير أو ماء الخيار. نخلط عصير الخيار مع عصير الليمون. نقوم بإضافة مسحوق الكركم إليهم مع التقليب. نضع الخليط على الوجه ومنطقة الرقبة لمدة 30 دقيقة. نغسل الوجه بالماء ونجففه جيدًا. ندهن الوجه بزيت الزيتون. نكرر الوصفة مرتين من كل أسبوع.

المكوناتطريقة التحضير والاستخدامتبيض الوجه باستخدام خشب الصندل

يعد خشب الصندل من الأعشاب الطبيعية الممتازة في تغذية البشرة والحفاظ عليها وإمداد البشرة بالكثير من المعادن والفيتامينات، كما أن إضافته للمواد الطبيعية الأخرى كالليمون وعصير الخيار يحفز تجديد خلايا الوجه ويعمل على تفتيح البشرة في أقل وقت والوصفة كالآتي:

ملعقتين كبيرتين من خشب الصندل المطحون ناعم.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

نخلط جميع المواد التي لدينا حتى نحصل على عجينة ملساء. نفرد القناع على الوجه أو الجسم لمدة 15 دقيقة. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر. ندهن الوجه بماء الورد. نكرر تلك الوصفة مرة في كل أسبوع.

مكونات الوصفةطريقة التحضير والاستخدامتبيض البشرة الدهنية

تعد البشرة الدهنية من أنواع البشرة التي تتميز بكثرة الدهون والزيوت الطبيعية بها مما يجعل مظهرها دومًا دهني وللتخلص من تلك المشكلة وتفتيح البشرة في ذات الوقت استخدام الطماطم، حيث تعمل الطماطم على امتصاص الدهون من الوجه الدهني وتحافظ على نضارته حيث يتم هرس حبة واحدة من الطماطم المتوسطة الحجة وتوزيعها على الوجه وترك الطماطم على الوجه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى تجف الطماطم تمامًا على الوجه ثم نقوم بغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر وتكرر ماسك الطماطم للبشرة الدهنية مرتين في كل أسبوع لتقشير البشرة وتفتيح لونها والتخلص من مظهر الوجه الدهني.

تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم في وقت قصير

تعد تلك المشكلة من أبرز المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات والنساء حيث نجد أن الجسم به أماكن أغمق من لون الجسم الطبيعي وذلك يسبب الأحراج للكثير من الفتيات والنساء ومن أبرز الأماكن التي تظهر بها تلك الألوان الداكنة والتي تكون غير لون الجسم بين الفخذين وتحت الإبط وللحصول على أفضل نتيجة وتفتيح تلك الأماكن تقوم بعمل الآتي:

نخلط معلقتين من الدقيق الأبيض العادي مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو وملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر.

نوزع الخليط على المنطقة التي توجد بين الفخذين وتحت الإبط.

نقوم بترك الماسك لمدة لا تقل عن ساعة.

نغسل المنطقة بالماء الفاتر ونقوم بتكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

ماسك كوري لتفتيح البشرة

تتميز الفتيات الكوريات بصفاء البشرة ونضارتها ولونها الأبيض مثل الثلج، حيث يعتمدن على استخدام المواد الطبيعية من كريمات وماسكات وأقنعة تفتيح وتنقية البشرة، ويعد ماسك الأرز الكوري من الوصفات المجربة لتفتيح البشرة ونضارتها وتوحيد لونها.

ملعقة من الأرز المسلوق.

ملعقتين من الحليب.

ربع ملعقة من زيت الزيتون.

مكونات الماسك الكوريطريقة تبيض الوجه بالماسك الكوري

نخلط المكونات التي لدينا معًا بطريقة جيدة كي يتجانسوا، ثم نقوم بوضع الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة حتى يجف تمامًا ونشعر بالشد في البشرة، نغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر ونكرر الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف نلاحظ نتائج مبهرة.