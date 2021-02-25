طريقة عمل كيك الطاسة بدون بيض في وقت قليل بأقل التكاليف

تبحث كل أم عن طرق عمل حلويات لأسرتها كل يوم، حيث أن الحلوى من أهم الأشياء التي يتم تقديمها وتناولها على مدار اليوم لأنها تمنح الأشخاص سعادة، وتبحث دائماً عن طريقة تحضيرهم في البيت لأن شراء الحلويات من الخارج أصبح أمر مكلف جداً، وسوف نقدم لكم طريقة تحضير كيك اقتصادية في البيت لا تكلفكم شيئاً، حيث أنها لا تحتاج في التحضير إلى الدقيق أو البيض، كما أنها لا تدخل إلى الفرن، وتعتبر من أسهل الوصفات التي لا تأخذ وقت كثير في تحضيرها، وبالإضافة إلى ذلك تتمتع بالطعم الشهي واللذيذ.

2 كوب من دقيق القمح الكامل.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من الزبادي بالفانيليا.

رشة ملح.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

خل.

فانيليا.

مكونات عمل كيك الطاسةطريقة تحضير الكيك السريع في الطاسة خطوة بخطوة

نحضر وعاء عميق أولاً، ونقوم بوضع كلاً من الزبادي والسكر والزيت به، ونخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تمام ذوبان السكر، ثم نقوم بإضافة الملح والماء الدافئ إلى المكونات ونقلبها بشكل جيد حتى تمتزج مع بعضها البعض، ثم نقوم بوضع كوب دقيق قمح وفانيليا، ونحرك المكونات مع بعضها، ثم نضيف كوب الدقيق الثاني مع البيكنج باودر، ونستمر في تحريك المكونات مع بعضها، وفي النهاية نضع الخل ونخلط الجميع حتى تتجانس المكونات بشكل جيد.

نجهز مقلاة تيفال غير لاصقة، ونقوم بدهنها القليل من الزيت أو الزبدة، ثم نرشها بدقيق القمح، ونقوم بوضع خليط الكيك بالمقلاة، ويمكن إضافة مكسرات إلى الخليط حسب الرغبة، ونقوم بوضع حاجز على النار، ثم نقوم بوضع المقلاة، ونغطيها ونتركها حتى تستوي من الأسفل لنقوم بقلبها على الناحية الأخرى ونتأكد من نضجها.

بعد تمام النضج نخرجها ونتركها تبرد ثم نقوم بتزيينها بالصوص المناسب والمفضل لديكم، مثل صوص الكراميل أو الشوكولاتة أو الفانيليا، وتزيينها بالشكل الذي ترغبون به، ثم تقدم باردة وبالهنا والشفا، وننصحكم بتجهيز المقلاة وتبطينها بالزيت والدقيق قبل تحضير الكيك لكي لا تتشرب السوائل.