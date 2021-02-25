طريقة عمل البان كيك بحشوة لذيذة إليكي عزيزتي بأسهل المكونات

البان كيك الياباني بحشوة الشوكولاتة اللذيذة من أشهى أنواع الحلويات التي يمكن إعدادها في المنزل بسهولة كبيرة وفي وقت قصير، وهي لا تحتاج إلى فرن فيتم إعدادها في الطاسة بطريقة سهلة، ويتميز البان كيك الياباني بحشوة الشوكولاتة بقوامه الهش الطري، وفيما يلي سنتناول طريقة عمل البان كيك الياباني بحشوة الشوكولاتة والتي يطلق عليها “دوراياكي”، والمكونات اللازمة لإعداده. مكونات البان كيك الياباني بحشوة الشوكولاتة ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ويفضل الفانيليا السائلة.

بيضتان كبيرتان في الحجم بدرجة حرارة الغرفة.

90 جم من الدقيق القمح الأبيض متعدد الأغراض.

مقدار 10 مليليتر من الماء.

ملعقة من البيكنج باودر صغيرة الحجم. مكونات حشوة الشوكولاتة للبان كيك الياباني مكونات البان كيك الياباني بحشوة الشوكولاتةمكونات حشوة الشوكولاتة للبان كيك الياباني مقدار من الشوكولاتة ممزوج بزبدة السوداني. طريقة تحضير البان كيك الياباني بحشوة الشوكولاتة في إناء غويط ضعي البيض وأضيفي إليه السكر والعسل والفانيليا.

قومي بخفق الخليط جيدًا حتى يمتزج ويفتح لونه.

قومي بنخل الدقيق جيدًا وأضيفي إليه البيكنج باودر ثم أضيفيه إلى الخليط السابق واخفقي حتى يمتزج الخليط تمامًا ويخلو من أي تكتلات للدقيق.

قومي بإضافة مقدار الماء مع الخفق مرة أخرى.

غطي الخليط واتركيه جانبًا ليرتاح قليلًا.

ضعي طاسة نظيفة على نار هادئة وضعي مقدار مغرفة من الخليط في الطاسة.

أول ما تختفي الفقاعات من سطح العجين قومي بقلبها على الجانب الآخر وعندما يصبح الوجهان باللون الذهبي الجميل أخرجيها من الطاسة.

كرري الخطوات حتى انتهاء كمية الخليط.

ضعي الحشوة على أحد القطع على وجه واحد منها ثم قومي بتغطيتها بقطعة أخرى وقومي بالضغط على الأطراف حتى تتماسك القطعتان.

كرري الخطوات مع باقي قطع البان كيك وقدميها مع الشاي أو القهوة. طريقة تحضير البان كيك الياباني بحشوة الشوكولاتة وبذلك تكوني قد حصلتي على ألذ بان كيك ياباني بحشوة الشوكولاتة اللذيذة بأقل تكلفة وأسرع وقت، والتي يمكن تناولها على الفطور والعشاء أو تقديمها لضيوفك المميزين في المناسبات العائلية أو جلسات الأصدقاء. اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً

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