طريقة عمل ماسك الأرز لفرد الشعر والعناية به بمكونات طبيعية

يعد استخدام ماسك الأرز ، من الأمور البسيطة للعناية بالشعر والحفاظ عليه، وطريقة تحضيره هي طريقة سهلة جداً ولكن تمنحك نتيجة فعالة ومذهلة، فهو يجعل الشعر مفرود وناعم مثل الذي يتم فرد في صالونات التجميل، فكثير من النساء تذهب إلى الكوافير لكوي الشعر و فرده وتدفع كثير من المال، ولكن استخدام المكوة لفرد الشعر له أضرار كثيرة ويعمل على تقصف الشعر، ولكن من خلال مكونات طبيعية جداً يمكن فرد الشعر وتنعيمه بدون تكلفة في المال وبدون أي ضرر قد يلحق بالشعر، فاستخدام الماسك يفيد الشعر ويزيد من قوته ولمعانه، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة تحضير ماسك الأرز للشعر بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك الأرز للشعر

مكونات ماسك الأرز للشعر مكونات بسيطة ونتائجها رائعة وهي كما يلي:ـ

كوب من الأرز الأبيض.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

لتحضير ماسك الأرز بالطريقة الصحيحة لتنعيم الشعر وفرده مثل استخدام المكواة يجب اتباع الآتي:ـ

نقوم بغسل الأرز بطريقة جيدة ثم تصفيته. نضع إناء على النار، ونضع به كمية الماء ونتركه لكي يغلي. يضاف كوب الأرز عند غليان الماء، ويترك على نار هادئة لكي يغلي ويتم النضج تماماً. يرفع من على النار ويترك لكي يبرد قليلا ً،ثم يتم خلطه في الخلاط الكهربائي حتي يصبح الخليط كريمي. يتم غسل الشعر ثم يوضع الخليط على الشعر ثم يغطي بغطاء بلاستيك أو منشفة، لمدة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعة. ثم بعدها يتم غسل الشعر بالماء العادي، ويكرر استخدام الماسك ثلاثة مرات أسبوعياً للحصول على نتيجة فعالة. يوضع المتبقي من كمية الخليط في علبة نظيفة محكمة الغلق ويحفظ داخل الثلاجة للاستخدام مرة أخري، يبقي الخليط صالح للاستخدام لمدة أسبوع داخل الثلاجة.

فوائد ماء الأرز للشعر

ماء الأرز فوائده عديدة ومتنوعة واستخدامه مشهور جداً في كثير من البلدان ومن أهم فوائده مايلي:ـ

يعمل استخدامه على منع تساقط الشعر وزيادة نموه بطريقة سريعة.

استخدامه بانتظام يساعد على زيادة كثافة الشعر، وتقويته من الجذور.

يساعد في علاج قشرة الرأس، ويعمل على ترطيب الشعر بشكل جيد.

من أهم فوائده فرد الشعر وتنعيمه وإصلاح الشعر التالف.