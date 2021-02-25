السر في خميرة الحلويات وإزالة شعر العانة والإبطين والشعر الزائد في الجسم

نتعرف معكم على احد اسرار خميرة الحلويات ودورها الهام في التخلص من شعر الجسم الزائد وبالتحديد شعر المناطق الحساسة في منطقة الابطين والبيكيني، تعد اكثر الأمور التي تسبب الضيق والمعاناة لكل فتاة وسيدة هي مشكلة الشعر الزائد في الجسم بالتحديد في المناطق الحساسة لما تسبب إزالتها من معاناة شديدة من شدة الألم، ومن الطرق العادية والمشاع استخدامها في إزالة شعر الجسم هو السويت او الشمع والذي يسبب شعور مضاعف بالالم إلا انه لن تضطر تكرار الامر مرة اخرى قبل شهر على الأقل، لكن في اغلب الوقت تسبب تلك الطريقة تهيج بالبشرة خاصة مع البشرة الحساسة لذلك أحضرنا لك وصفة طبيعية سهلة لازالة الشعر من الجسم من خلال خميرة الحلويات.

خميرة الحلويات لإزالة شعر العانة

تعد وصفة خميرة الحلويات مع العسل الأبيض أحد الخلطات الطبيعية التي تعمل على التخلص من شعر الجسم الزائد كما أنها مفيدة للبشرة وتعمل على تفتيح المناطق الحساسة، مكونات وصفة الخميره والعسل:

2 ملعقة طعام من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

2 من ملعقة طعام من خميرة الحلويات العادية وليست الفورية.

ملعقة واحدة من ماء الورد.

في وعاء عميق قليلا واحرصي على ان يكون نظيف وجاف.

ابدئي بمزج مقدار الخميرة مع العسل جيدا حتى الحصول على مزيج متجانس مع إضافة مقدار عصير الليمون تدريجيا، وماء الورد.

ابدئي بوضع طبقة رقيقة من الخليط على المنطقة التي ترغبين بإزالة الشعر منها وذلك في اتجاه نمو الشعر.

اتركيها لتجف، بعدها قومي بنزعها في عكس الاتجاه.

تعمل هذه الوصفة أيضا على التخلص من الجلد الميت وتفتيح المناطق الحساسة.

طريقة تحضير وصفة الخميرة والعسلوصفة خميرة الحلويات مع السكر

مكونات تلك الوصفة

3 ملاعق كبيرة سكر ناعم.

كوب ماء.

مقدار مناسب من الخميرة.

ملح خشن .

صابونة من زيت الزيتون.

في وعاء عميق قم بإذابة السكر في الماء.

اضف الخميرة اليها، قلب جيدا.

ضع الخليط على المنطقة المطلوب إزالة الشعر منها.

اتركها حتى تمام الجفاف.

افركها باطراف اصابعك.

كرر الامر عند الحاجة.

قم بدهن البشرة بصابونة زيت الزيتون مع قليل من الملح.

تفيد تلك الطريقة مع الاستخدام المتكرر لها في التخلص من نمو الشعر الزائد نهائياً.

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طريقة تحضير وصفة الخميرة والسكر