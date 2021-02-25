أسهل طريقة لعمل بلح الشام المقرمش في البيت بأسهل طريقة خطوة بخطوة

تعتبر معظم الحلويات الموجودة في الوطن العربي في هذا العصر جميعها انتقلت إلينا من بلاد الشام التي تشتهر بالإبداع في المطبخ وعلى درجة عالية من الجودة في الحلويات ولعل أكثر الحلويات المميزة التي تشتهر بها هو بلح الشام والذي يُطلق عليه هذا الأسم نسبةً إلي بلاد الشام وهو أكثر الحلويات التي يُقبل عليها الأطفال من المحلات بإستمرار لذلك تبحث الأمهات عن الطريقة لتحضيرها في المنزل دون الحاجة للشراء من الخارج ونقدم لكم الطريقة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بلح الشام

بلح الشام هو أحد الحلويات التي تتفق عليها جميع الأذواق من بين عشاق الحلويات ويتميز بمظهر مميز مختلف عن الأنواع الأخرى من الحلويات على شكل أصابع طويلة أو قطع دائرية حسب تفضيلات كل شخص ويميل لونه إلي اللون الذهبي اللامع ويتم وضعه في القطر بعد القلي ويمكن إستبدال القطر بالسكر البودرة حسب الرغبة يوجد بلح الشام في جميع الدول العربية يمكن أن يختلف أسمه من دولة لأخرى، يحتوي بلح الشام على سعرات حرارية مرتفعة لذلك لا يُنصح بتناول بلح الشام بكميات كبيرة ومستمرة لأصحاب الأمراض المزمنة مثل مرض السكر وأيضاً أصحاب السمنة على عكس طبيعة الحال يتناوله الأشخاص الذين يعانون من النحافة بكميات كبيرة ونقدم لكم طريقة الإعداد من خلال هذا المقال.

بلح الشام هو أكثر الحلويات إنتشاراً على مر السنين بالرغم من أنه يكاد يكون أقدم أنواع الحلويات الموجودة منذ عصور الدولة العثمانية وأول ظهور له في دول الشام حيث تهتم بإبتكار الحلويات والوجبات المختلفة وقد أطلق عليه هذا الأسم نسبة إلى هيئة بلح الشام الأصابع على شكل البلح والشام بسبب الدولة المنشئة له يكتسب الكثير من المذاق الحلو بسبب القطر الذي يسكب عليه أثناء تحضيره فلا تعتبر من الحلويات التي تحتاج إلي مكونات كثيرة بل جميع المكونات متوفرة في المنزل وإقتصادية بشكل كبير يعتبر بلح الشام أكثر الحلويات المنتشرة في المحلات والتي يتم الإقبال عليها من الجميع ومنعاً للتلوث أو ما شابه تحتاج الأمهات إلي التحضير في المنزل للأمان لذلك نقدم لكم الطريقة من خلال هذا المقال.

مكونات بلح الشام:

كوبان من السميد.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

ثلاث وحدات من البيض.

كوبان من الماء.

فنجان من الزيت النباتي الخاص بك.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

قطر البسبوسة.

تجهيز القطر أولاً ونتركه جانباً، نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع كلاً من مكونات الزيت والماء على نار هادئة ونتركهم حتى الغليان. ثم نضيف السكر والدقيق ونقوم بالتقليب حتى تذوب المكونات. ثم نقوم بإغلاق النار ونبدأ بإضافة البيض تدريجياً والفانيليا ونقلبهم جيداً بإستخدام ملعقة خشبية أو حسب الإستخدام. نقوم بترك العجينة ثم الإلتفات لتجهيز الزيت وتسخين الزيت. ثم وضع جميع مكونات العجينة في كيس من البلاستيك. ثم نقوم بوضع قُمع الحلويات أسفل الكيك وتشكيل أصابع بلح الشام بالشكل المناسب في الطاسة وعند إنتهاء القلي. نقوم بوضع بلح الشام في القطر الذي سبق تجهيزه ويتم تقديمه بارداً أو ساخناً حسب الرغبة.

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طريقة التحضير