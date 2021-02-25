أقوي وأسرع كريم كولاجين طبيعي للتخلص من التجاعيد والخطوط والكلف والترهلات نهائيا

أقوي وأسرع كريم كولاجين طبيعي للتخلص من التجاعيد يعتبر عنصر الكولاجين من أهم العناصر الهامة للبشرة لأنها عندما تقل يفقد الجسم مرونته وينتج عنها ظهور التجاعيد للبشرة، كما أنه يعتبر من أهم المكونات التي يتم الاستعانة بها للتخلص من مشاكل البشرة المزعجة، فهو المركب الرئيسي خاص بالعناية بالبشرة حتى يقوم بتجديد خلايا البشرة، مما يساعد في المحافظة على شباب البشرة، ويقضي على علامات التقدم بالعمر لأنه يقل مع مرور الزمن، وتكون البشرة بحاجة لكولاجين خارجي للعناية بها، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم مكونات وطريقة عمل كريم الكولاجين الطبيعي في المنزل.

حتى تحصلين على الاستفادة الكاملة من منتج الكولاجين بإمكانك تحضير الكريم بالمنزل من خلال الآتي:

5 نقاط من زيت الورد.

ملعقة من زيت جوز الهند.

5 نقاط من زيت إبرة الراعي.

ملعقة ونصف من العسل.

ملعقة من فيتامين أي.

نقوم بوضع العسل مع زيت جوز الهند ويتم وضعهم على نار هادئة حتى يتم إذابتهم، مع الحرص على تقليب الخليط من وقت لآخر.

من ثم يتم إضافة باقي المكونات على النار وتقلب من جديد.

ومن ثم يترك حتى أن يبرد ويتم وضع المزيج بإناء محكم ويتم استخدامه على عدة مرات.

يتم تطبيق الخليط بشكل يومي من أجل الحصول على أفضل النتائج.

بياض البيض:

نقوم بمزج بياض بيضة واحدة، وكمية من عصير الليمون.

تخلط المكونات معاً حتى تمام التجانس، ويتم تطبيق الخليط على البشرة والرقبة بشكل جيد.

يترك الخليط على البشرة لمدة ثلث ساعة ومن ثم يتم غسل الوجه بالماء الدافئ، ومن ثم الماء البارد، هذه الوصفة فعالة لتعويض الجسم بكمية كبيرة من البروتينات الهامة لتفتيح البشرة.