كيكة الشوكولاتة القطنية هشه وخفيفة اسفنجية سهلة التحضير بالصوص الخطير

كيكة الشوكولاتة القطنية هشه وخفيفة اسفنجية تعتبر الكيك بأنواعها المختلفة من أنواع الحلويات التي يقبل عليها الكثير ويحبها الكبار والصغار، كما أنها في بعض الأحيان تكون من الواجبات الرئيسية في منزلك أمام ضيوفك، فهي لا تحتاج الكثير من الوقت والجهد لإعدادها للضيوف المفاجئين، والأهم من ذلك أن مكونتها الأساسية موجودة في كل منزل، ويوجد لها الأنواع والنكهات المختلفة منها كيك الفانيليا وكيك البرتقال وكيك الشوكولاتة وغيرها، ونحن اليوم صوف نقدم لكي كيكة الشوكولاتة بالحليب بطريق مثالية وطعم يشرفك أمام ضيوفك وأفراد أسرتك، فهيا بنا لنتعرف على المكونات المستخدمة وطريقة التحضير.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالحليب

تتساءل الكثير من السيدات في برامج الطبخ المتعددة ومواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالحليب لذا سوف نقدمها لكم اليوم:

2 كوب من الدقيق.

4 حبات من البيض الطازج.

كوب من الزبادي.

4/3 كوب من الزيت.

ملعقتين من مسحوق الكاكاو.

كوب كراميل. كوب سكر.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من الباكينج بودر.

ملعقتين من الكاكاو للتزين.

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به البيض واحدة تلو الأخرى مع القيام بتشغيل المضرب الكهربائي على سرعة منخفضة.

من ثم نعلي السرعة حتى نحصل على قوام كريم.

نقوم بإضافة السكر للبيض مع الاستمرار في الضرب، حتى نحصل على لون فاتح.

نقوم بإضافة الزيت لخليط البيض والسكر، من ثم نقوم بإضافة الفانيليا للخليط مع الخفق.

نضيف كلاً من القرفة والكاكاو وتقلب المكونات معاً من جديد، نقوم بوضع الزبادي مع استمرار تشغيل المضرب دون توقف.

في إناء آخر نقوم بمزج الدقيق مع الباكينج بودر وإضافته للخليط تدريجياً مع الخلط دون توقف حتى أن تتجانس المكونات معاً.

نسكب الخليط في صينية التحضير وتدخل الفرن حتى تمام النضج.

نقوم بتحضير الكريمة من خلال وضع الكراميل والكاكاو على النار حتى يغلي ويسكب فوق الكيك عند خروجها من الفرن.

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المكونات:طريقة التحضير: