خلطة كريمات سحرية لتبييض وتفتيح جسم العروسة قبل الزفاف تبييض فوري

خلطة كريمات سحرية لتبييض وتفتيح الجسم العروسة إذا كنتى تعاني من الاسمرار التي يتواجد في بشرتك، أو إذا كنت تعانين ايضا من الاماكن الحساسة، بها بقع داكنة يمكنك أن تستعين بالخلطات والكرمات الطبيعية لأنها سوف تجعل الجسم أبيض واهلك أيضا من الجلد الميت التي تتواجد في البشرة، كل ما عليكى هو أن تتبعي وصفات العروس لتبييض وتفتيح الجسم التي سوف نتحدث عنها من هذا المقال بجميع تفاصيلها العديد من المميزات الخاصة التي تشعرك بالسعادة اثناء استخدام الماسكات الطبيعية تابعي معي. خلطة كريمات سحرية لتبييض وتفتيح الجسم العروسة مميزات الماسك الكركم يعمل على التخلص من الجلد الميت التي يتواجد في البشرة.

الموز يساعد البشرة على اللمعان والنعومة التي تحتاجها.

ماسك الكركم يساعد البشرة على منحه الإشراق والنضارة.

يعتبر هذا من ضمن مضادات للاكسده

استخدام ماسك الموز والكركم على البشرة متألقة فهو كريم طبيعي. المكونات:- نصف موزة مهروسة.

ملعقتين من الكركم المطحون. طريقة التحضير بامكانك الان ان تقومي بخلط الموز المهروس مع الكركم المطحون.

إذا حصلت على طبقة سميكة ابدا بوضعها على البشرة النظيفة واتركيها على الأقل .20 لكي يحصل البشر على الفائدة الأكبر من الكركم والموز المهروس. . ماسك الشاي الأخضر والنعناع مميزات وفوائد الماسك:- وصفات المهمة التي تساعد ايضا بشرتك على الحصول على اللمعان والنعومة الهائلة.

يعمل الماسك على تهدئه البشرة واحتواء ايضا على العديد من الفوائد في ترطيب البشرة النعناع المفروم.

والمعروف عنه أنه يساعد على انتعاش البشرة مما يجعلها ناصعة البياض.

عند استخدام هذه الماسك في تبييض الاماكن الحساسة سوف نجد ونعومه وبياض ناصع من اول استخدام. المكونات:- ٢ ملعقة الشاي الأخضر

ملعقتين من النعناع المفروم.

عسل نحل طريقة التحضير هي الطريقة المعتادة لأي نوع من الماسكات الطبيعيه.

وقومي بخلطه جيدا ولكن يفضل أن نقوم باستخدام الخلاط الكهربائي لكي نتجنب أى تكتلات لهذا الماسك.

إبداء بتطبيقه على بشرتك نظيفة.

ثم قومي بغسلها جيدا بالماء البارد بعد مرور 30 دقيقة. خطوات الاشتراك في مسابقة حلم لربح 125 ألف دولار في أول سحب لـ 2021

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