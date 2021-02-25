خلطة تونسية خارقة تبييض الوجه في يومين نتيجة فعالة

نقدم لكم اليوم وصفات طبيعية تبييض البشرة في دقائق ، البشرة البيضاء الصافية هي حلم كل فتاة، حيث أن جمال الفتاة يظهر في بشرة صافية خالية من العيوب، وتقع الفتاة في حيرة من حيث عدم وجود طريقة سحرية للتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة.

سيدتي الجميلة إذا كنتي ترغبين في بشرة ناصعة البياض فتقدمي بمتابعة وصفة التبييض الرهيبة في تفتيح البشرة حيث تبييض الوجه واليدين في يومين نتيجة مذهلة من أول استعمال ستلاحظين الفرق بنفسك.

خلطة تبيض الوجه سريعة

وصفة النشا وماء الورد:

تعد تلك الوصفة من الوصفات الطبيعة التي لا يمكن حصر فوائدها في حق البشرة، فهي بمثابة منعم للبشرة ومبيض طبيعي.

اخلطي عزيزتي ملعقتين من القشطة مع ملعقتين من الحليب البودرة، وضيفي إليهم ملعقة من ماء الورد وملعقة نشا واخيرا ملعقة من الدقيق.

امزجي المكونات جيدا في وعاء مناسب.

يترك الخليط في الثلاجة بضع من الوقت.

تطبق الوصفة على الوجه جيدا، وتفرد على جميع أجزاء الوجه.

تترك الخلطة على الوجه مده 15 دقيقة حتى تتشرب البشرة جيدا من الخليط.

يشطف الوجه جيدا وينشف بمنشفة.

مع متابعة تطبيق تلك الوصفة ستحصل سيدتي على نتائج التبييض المرغوب فيها وستقضي على إسمرار الوجه الذي يؤثر على جمالك.

خلطة لتبيض الوجه من اول استعمال

وصفة الحلبة المطحونة والبيض:

يعد البيض من العناصر المغذية للبشرة، لذا تم استخدامه في علاج الكثير من مشاكل البشرة.

استعيدي سيدتي نضارة بشرتك، وامنحيها تفتيح مثالي من خلال الآتي:

جهزي صفار بيضة واحدة، وأضيفي إليها بعض من الحلبة المطحونة، وتقلب جيدا، ومن ثم نحصل على خليط يم فرده على البشرة جيدا.

تترك وصفة البيض والحلبة المطحونة على الوجه حتى الجفاف، ثم يبلل الوجه بماء دافئ ويغسل بليفة، ثم يغسل الوجه بماء بارد، ثم يغسل الوجه بماء الورد.

تمنحك تلك الوصفة صفاء مثالي للبشرة و تخلصك من البقع والبشرة الغامقة.