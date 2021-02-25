الكريم السحري كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي لشد البشرة وازالة التجاعيد والحبوب نهائيا

كريم لبان الدكر وبسبب تعدد الفوائد الخاصة في اللبان الذكر ويعمل ايضا على تخلص التجاعيد من البشرة، وهو مفيد جدا يحافظ على البشرة من المناطق الداكنة التي تتواجد فيها وتجاعيد التي تأتي في البشر بصفة مستمرة من خلال تعرض البشرة من أشعة الشمس، لذا كل ما عليكى هو ان تتبعي الوصفات الطبيعية التي يدخل من خلالها كريم لبان الذكر، كما أنها لا تحتاج الا مكونات بسيطة، سوف تساعد كثيرا فى حل مشاكل البشرة المتعددة.

كريم لبان الدكر

الترمس المطحون معروف عنه أنه منعك قوي للبشرة، ويساعد على التخلص من الأتربة التي تتواجد فيها والندبات

المكونات المطلوبة

كمية بسيطة من زيت لبان الذكر.

ملعقة من الترمس المطحون.

كمية بسيطة من زيت الورد.

الطريقة بالخطوات

نبدأ بخلط جميع الزيوت من زيت لبان الذكر وزيت الورد.

ونبدأ بأضافة بعد ذلك الترمس المطحون.

ثم نبدا بوضع هذا المزيج على البشرة الجافة، والأماكن التي بها تجاعيد.

ويترك هذا الماسك لمدة عشرة دقائق.

نقوم بغسل البشرة.

وسوف نلاحظ أن التجاعيد اصبحت ليس موجودة في البشرة.

المكونات

ملعقة كبيرة من ماء٠

القليل من لبان الذكر المطحون.

الطريقة بالخطوات

في وعاء عميق ونضع فيه ماء الورد .

ثم نبدا باضافة لبان الذكر على البشرة.

قم بترك هذا الماسك لمدة 25 دقيقة.

ثم نقوم باخذ كمية بسيطة من من هذا الماسك في قطن بسيطة.

وقم بوضعها على البشرة.

انتظري لمدة عشر دقائق.

ثم قومي بغسل بشرتك جيدا

فوائد النشا والترمس

النشا تساعد ايضا على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة التي تتواجد فيها.

الترمس مفيد جدا للبشرة لأنه يخلصنا من الهالات السوداء.

كما أن الترمس يعمل ايضا على التخلص من البقع الداكنة التي تتواجد في الاماكن الحساسة.

استخدامك لهذا الماسك.

سوف يساعد بشكل كبير للحصول على بشرة بيضاء خالية من أي شوائب أو أتربة متراكمة