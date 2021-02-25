أسهل طريقة لعمل كيكة الشيكولاتة اللذيذة الهشة والاسفنجية في مطبخك

اسهل طريقة عمل كيكة الشيكولاتة اللذيذة الاسفنجية الهشة في مطبخك وتعد كيكة الشوكلاتة من احد اشهى الحلويات التي يمكنك عملها في البيت بأكثر من طريقة وشكل ونجد ان الأطفال دوما يعشقون تناول كيك الشوكولاة عن غيره من نكهات الكيك الأخرى، وتعد قطعة الكيك في وجبة الإفطار من احلي الوجبات التي قد تستمتع بها مع كوب من الشاي الساخن او الشاي باللبن، وقد تقوم بتناول قطعة كيك الشوكلاتة في المساء مع كوب القهوة مما تضفي عليه إحساس بالرفاهية والانسجام.

كيك الشيكولاتة اللذيذة

لم يعد الامر صعبا عليك ولا توجد أي حجج حتى تبرري لاولادك عدم اعدادك لصينية الكيك بالشوكلاة التي يرغبون في تناولها من يديك، حيث احضرنا لك طريقة اعدادها بمنتهى السهولة في بيتك ما عليك الان سوي تجهيز المكونات واتباع الخطوات تلو الأخرى.

مقادير كيك الشوكولاتة اللذيذ

عودي نفسك في البداية ان يكون مطبخك نظيف وحوضك خال من المواعين وجهزي جميع المكونات على طاولة مطبخك؛

كوب الا ربع دقيق ابيض.

كوب من الزبدة اللينة.

كوب سكر ابيض ناعم.

ربع كوب من مسحوق الكاكاو البودر.

2 ملعقة طعام من الاسبريسو.

ملعقة من الفانيليا.

3 بيضات.

نصف كوب من الشوكولاتة الغامقة المبشورة.

ثلثين كوب من كريمة الخفق السائلة، وكوب من الشوكولاتة المبشورة للتزيين.

في البداية وقبل ان تبداي باعداد الكيكة عليك بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة وتأكدي قبل اشعاله انه خال تماما من أي اطباق او اواني.

في وعاء عميق اضيفي الماء مع الزبد اللينة، والفانيليا ومسحوق الكاكاو مع الاسبريسو.

تقوم بتقليبه جيدا معا بواسطة المضرب الكهربائي حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

ارفعي المقدار على النار حتى تحصلي على القوام المناسب، وارفعيه بعدها وضعيه جانبا.

في وعاء اخر اضيفي البيض مع السكر واضربي جيدا بالمضرب حتى الحصول على القوام الكريمي.

ابدئي بإضافة الخليط السابق للوعاء، والتقليب المستمر مع إضافة مقدار الدقيق بشكل تدريجي.

جهزي صينية الفرن وتقوم بدهنها بقليل من السمن ورشها بقليل من الدقيق وتوزيعه، وبعدها قومي بسكب خليط كيك الشوكولاتة بحيث يكون نسبة مقداره من الصينية الثلث فقط.

قومي بإدخالها للفرن واتركيها به حتى تمام النضج وللتاكد من نضجها قومي بغرز سن سكين رفيع في وسط الصينية ولكن ليس قبل مرور 25 دقيقة من إدخال الصينية الفرن.

تخرج الصينية من الفرن وتترك لتبرد ويمكنك تزينيها بالكريم شانتيه والشوكولاتة المبشورة.

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طريقة اعداد كيك الشوكولاتة اللذيذة