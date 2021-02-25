سندوتش شاورما الدجاج السوري اللذيذ حضريه في خبز الصاج مع الثومية مثل المطاعم، سندوتش شاورما الدجاج يعتبر من المأكولات والوجبات المحببة عند الكثير من الأشخاص، فهي من الوجبات السهولة والخفيفة والتي تتسم بالمذاق المميز والمختلف ويتم تناولها بجانب كلاً من المايونيز والثومية والبطاطس المحمرة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير شاورما الدجاج في المنزل.

طريقة عمل شاورما الدجاج

يعتمد سندوتش شاورما الدجاج على توابل الشاورما وصدور الدجاج، لذلك سوف نقدم لكم بالتفصيل عن مكونات عمل سندوتش شاورما الدجاج وخطوات تحضيره.

المقادير

نصف كيلو من صدور الدجاج مقطعة إلى شرائح صغيرة.

ملعقة ونصف من الخل.

نصف ملعقة من بودرة الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من توابل الشاورما.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

طماطم.

ثمرتان من الفلفل الألوان.

حزمة من البقدونس.

ربع كأس من زيت الذرة.

القيام بإحضار إناء متوسط الحجم ويتم وضع شرائح الدجاج فيها وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من الفلفل الأسود والملح والحبهان وبودرة الثوم. القيام بنقل الخليط إلى الثلاجة وتركه لمدة ساعتين. إحضار مقلاة حجمها متوسط ويتم وضع فيها كلاً من الزيت وتركها على النار لحين أن يسخن قليلاً وبعد ذلك يتم إضافة شرائح الدجاج المتبلة ووضع شرائح البصل والطماطم والفلفل الملون عليها. بعد ذلك يتم خفض درجة الحرارة قليلاً ويتم تقليب الخليط من الحين للأخر لحين أن ينضج بصورة نهائية وبعد ذلك يتم تناولها مع خبز التورتيلا. هكذا يكون قد تم الانتهاء من طريقة تحضير شاورما الدجاج ويمكن تناولها مع خليط الثومية والمايونيز.

خطوات تحضير شاورما الدجاجطريقة عمل الثومية

المقادير

فصان من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الخل.

رشة من الملح.

كأس من زيت الذرة.

بياض بيضتين.

القيام بإحضار إناء الخلاط ويتم وضع فيه بياض البيض والملح والثوم. القيام بتشغيل الخلاط على سرعة تكون متوسطة والاستمرار في الخلط. القيام بإضافة الزيت من فوهة الخليط وبعد ذلك يتم إضافة الثوم ويتم الاستمرار في الخلط لحين أن يتكون أمامكم خليط الثومية.

خطوات تحضير الثوميةطريقة عمل المايونيز

المقادير

بيضة.

ملعقة صغيرة من الخل.

كأس زيت نباتي.

فص ثوم.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

يتم وضع البيضة في الخلاط وبعد ذلك إضافة الخل والملح والليمون إلى البيضة ويتم الاستمرار في الخلط. إضافة الثوم المهروس مع الخلط وبعد ذلك يتم إضافة الزيت بصورة تدريجية لحين أن يصبح الخليط كثيف وتركه في الثلاجة لحين أن يتماسك.

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خطوات تحضير المايونيز