طريقة عمل خلية النحل بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة وبعجينة قطنية هشة بألذ الوصفات

تعد خلية النحل بالشوكولاتة من المخبوزات والمعجنات اللذيذة والشهية والتي تتميز بشكلها الجذاب. كما أنها من الفطائر التي تحظى بإقبال الكثير، والتي يعشقها الصغار والكبار. وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، حيث تمد الجسم بالطاقة. وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة، ومتوفرة في كل بيت. كما أنها تتميز بسهولة التحضير، وبمذاقها الرائع الذي لا مثيل له، نظرا لاحتوائها على الشوكولاتة، حيث تشعرك بالسعادة. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها لما تضفي من بهجة وسرور. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات خلية النحل بالشوكولاتة وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة، وبأقل تكلفة.

مكونات خلية النحل بالشوكولاتة

تتكون خلية النحل بالشوكولاتة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

300 مل حليب دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر ناعم.

ملعقة صغيرة فانيليا.

بيضة.

560 جم دقيق.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة خل.

55 جم زبدة.

250 جم شوكولاتة مقطعة مربعات صغيرة.

للتزيين

صوص شوكولاتة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير خلية النحل بالشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر الناعم والفانيليا ونخلطهم جيدا، ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

ثم نضيف إليه الدقيق والبيكنج بودر والقهوة والكاكاو الخام والخل والزبدة، ثم نعجن جيدا بالعجانة حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها ونضعها في وعاء مدهون بالزيت، ثم نغطيها بكيس نايلون مطبخ، ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر.

ثم نشكل العجينة إلى كرات صغيرة بعد الاختمار.

ثم نحضر صينية مقاس 30 سم وندهنها بالزبدة لكي نرص فيها كرات العجين.

ثم نمد كل كورة باليد ونقوم بحشوها بالشوكولاتة، ثم نغلقها بإحكام ونكورها مرة أخرى.

ثم نغطي كرات العجين بفوطة مطبخ ونتركهم يختمروا مرة ثانية لمدة نصف ساعة.

ثم ندخل الصينة فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 17 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن وندهن الفطائر مباشرة وهي ساخنة بالزبدة.

ثم نغطيها بكيس نايلون مطبخ قليلا حتى تظل طرية.

ثم نزينها بصوص الشوكولاتة.

ثم تقدم وبصحة وعافية.