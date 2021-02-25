خلطة ايطاليه مدهشة لصبغ الشعر الابيض أفضل صبغة بدون كيماويات

نقدم لكل متابعين اليوم افضل صبغة طبيعية للشيب، الشيب المبكر من الأسى التي يعترض لها الرجال والنساء، ونعلم جيدا أن ظهور الشعر الأبيض في غير ميعاد شيء غير مستحب، وبخاصة الشباب الذين يعترضهم الشعر الأبيض بشكل قوي.

ما تخفيه الوصفات الطبيعية سحرا لا يوصف، لذا يمكن معالجة الشيب المبكر بالصفات الطبيعية الآمنة، التي تحمي الشعر من التلف وتخلص من الشيب المبكر.

صبغة الشعر الابيض

وصفة جوز الهند السحرية للتخلص من الشعر الابيض:

يعد جوز الهند حامي طبيعي للشعر من ظهور الشعر الأبيض، بجانب أنه مرطب طبيعي للشعر.

طريقة الوصفة:

جهزي كوب من زيت جوز الهند.

جهزي مقدار 3 ملاعق من عصير الليمون.

جهزي بعض من أوراق الكركديه

جهزي بعض من مسحوق الحلبة.

اولا يتم غلى زيت جوز الهند في وعاء، ويضاف إليه جميع المكونات السابقة، ويقلب جيدا.

يتم ترك الخليط إلى أن يبرد.

تدلك فروة الرأس جيدا.

هذه الوصفة الرائعة ستقضي على الشعر الابيض، ولكن مع تكرار الوصفة بمعدل ثلاثة أو أربعة مرات في الأسبوع.

وصفة للتخلص من الشيب نهائيا:

التخلص من الشيب هو نقطة مهمة يجب أن ننتبه إليها، فالآن ودعي سيدتي تواجد الشعر الابيض في فروة شعرك.

إليكم وصفة الشاي الغنية عن التعريف للتخلص من الشعر الأبيض الذي يزداد رويدا رويدا ليملأ فروة الرأس بالكامل.

مكونات الوصفة:

جهزي واحد كوب شاي ثقيل بدون إضافة سكر.

جهزي ملعقة من الملح.

في إناء اخلطي سيدتي كوب الشاي مع الملح جيدا.

دلكي فروة رأسك والشعر بالكامل إلى الأطراف بالخليط.

أتركي الوصفة على الشعر لمدة ساعة، ثم تابعي شطف الشعر بماء وتجنبي شطف الشعر بالشامبو.

تلك الوصفة ستخلصك من مشاكل ظهور الشعر الأبيض، وستكون بمثابة صبغة طبيعية للشعر لتنهي ظهور الشعر الأبيض.