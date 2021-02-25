طريقة عمل فاونديشن كريم أساس طبيعي في البيت آمن على بشرتك

طريقة عمل كريم الأساس في البيت، حيث يتميز عمل كريم الأساس في البيت بعدة مميزات والتي من أهمها انه يكون خالي من أي مواد كيميائية قد تضر البشرة وتؤثر عليها على المدي البعيد، لا سيما إذا كانت اغلب الكريمات الموجودة في الأسواق لا تتمتع بالمعاير العالمية في الجودة، وبالأخص تلك الأنواع التي تكون ذات سعر منخفض في التكلفة، فهي في الأساس تصنع من مواد كيميائية قد تؤدي إلى جفاف في البشرة وإغلاق للمسام، لذلك تبحث كافة الفتيات عن خطوات عمل كريم الأساس الفاونديشن في البيت بمواد طبيعية توفيراً للمال وللحصول على بشرة نقية.

طريقة عمل كريم الأساس في البيت

يراعي عند عمل كريم أساس في البيت انتقاء المواد الأساسية بعناية فائقة وذلك للحصول علي كريم أساس مناسب للبشرة، حيث أن البشرة من أهم المناطق الحساسة لدي المرأة والتي قد يضرها أي خطأ بسيط أثناء وضع الكريم، لذلك يجب الحرص دائما ولا تنساق المرأة إلى أي وصفة دون تجربتها على يديها أولا قبل وضعها على بشرتها.

خطوات عمل كريم الفاونديش الطبيعي

من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية سوف تحصل علي كريم أساس في وقت قياسي وبسعر مناسب جدا:

المكونات:

معلقة نشا ذرة أو دقيق.

معلقة من الطين الأبيض (الطين الجاف).

ربع معلقة من الكاكاو.

وذرة بسيطة من جوزة الطيب.

وذرة بسيطة من القرفة.

نقاط من فيتامين e .

زيت عطري فهو يصلح لجميع أنواع البشرة.

طريقة التحضير:

يتم مزج جميع المكونات مع بعضها البعض ولكن بشكل تدريجي،حتى نحصل على كريم فاونديشن سائل ومثل الجاهز تماماً، ثم يُعبأ في عبوة نظيفة لحين الاستخدام على البشرة، يمكنك استخدامه بشكل يومي بدون أي مخاوف منه، فهو يعطى إشراقه مميزة للبشرة، ويصلح لمدة شهر من تاريخ تحضيره.