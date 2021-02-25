كيكة البرتقال الإسفنجية بدون بيض وبدون لبن

تعتبر الكيكة من الحلويات الموجودة بشكل يومي في بيتنا، حيث أن الكثير يعتمدون عليها كوجبة إفطار أو عشاء، وتقدم الكيكة بجوار كوب من المشروبات الساخنة للكيار كالشاي والشاى باللبن والنسكافية، وتقدم أيضاً للأطفال بجوار كوب اللبن اليومي.

وللكيكة أنواع عديدة لا حصر لها وكل شيخ وله طريقته في صنعها، ولكن من أشهر تلك الأنواع كيكة الشيكولاتة والكيكة العادية بالفانيلا وكيكة الليمون وكيكة البرتقال التي هى موضوع مقالنا اليوم.

واليوم في مقالنا هذا نقدم لحضراتكم طريقة عمل كيكة البرتقال الخفيفة الهشة الإسفنجية ولكن بمقادير إقتصادية وطريقة سهلة وبسيطة، تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد.

كوبان ونصف الكوب من الدقيق الأبيض الخاص بعمل الحلويات.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من القانيليا السائلة.

كوب من عصير البرتقال المصفى.

بشر قشرة برتقالة كاملة.

كوبان من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من الماء المغلي.

علبة زبادي صغيرة حسب الرغبة ويمكن الاستغناء عنها.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الكربونات.

نصف كوب من الزيت النباتي أو السمنة.

ينخل الدقيق الأبيض ثلاث مرات على الأقل لدخول الهواء به ولضمان نظافته.

يوضع البيكنج باودر على الدقيق المنخول ويوضع رشة ملح صغيرة.

يوضع بشر البرتقال للخليط ويقلب جيداً.

في الخلاط الكهربائي يخفق السكر مع العصير والفانيليا على سرعة متوسطة حتى يذوب السكر تماماً.

توضع الزبادي للخليط ويمكن الاستغناء عنها حسب الرغبة.

يضاف الزيت للخليط ويخفق على سرعة عالية ليصبح خليط كريمي.

يوضع خليط البرتقال على الدقيق المنخول ويقلب جيداً على نفس الإتجاه حتى يختفي الدقيق تماماً.

يوضع الماء المغلي للخليط ويقلب جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.

في كوب صغير يوضع الخل ثم يوضع عليه الكربونات وتقلب وتسكب اثناء الفوران على خليط الكيكة ويقلب جيداً.

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مكونات كيكة البرتقال بدون بيض وبدون لبنطريقة تحضير كيكة البرتقال بدون بيض وبدون لبن