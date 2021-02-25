الهلات السوداء تحت وحوالين العيون ليها اسباب كتير، ابرزها الاسباب الوزراثية وقلة النوم مثلا، لكن الحقيقة مش شرط أساسي أنه تكون بسبب كده لأن خبراء الجلدية لقوا إن فيه أكتر من عامل ممكن بيسبب الهالات السوداء تحت العين، خلينا نقولك في المقال ده على أبرز الأسباب وكمان ازاي ممكن تقاوميها، اعرفي ايه هي اسباب الهالات السوداء وايه اسهل طريقة تتخلصي بيها منها

– أسباب الهالات السوداء حول العين

الهالات السوداء عموما بيختلف أسبابها باختلاف كل شخص لكن فيه سبب ممكن يكون مشترك بين كل الناس هو إن الهالات الموجودة تحت العين بتكون بسبب نقص الاكسجين في الاوعية الدموية فده بيسبب تصبغ زيادة والتصبغ ده بينتج عن مادة الميلانين، فده ممكن يسبب انتفاخ تحت العين وبيكون كمان نتيجة لفرك العين، قلة النوم أو تعرض المنطقة للشمس لمدة كبيرة، وممكن كمان يكون وراثي بسبب الجينات، ومع تقدم السن والوصول لعمر الشيخوخة ممكن تظهر الهالات برضه، وطبعا الهالات السوداء ممكن تتكون بسبب حالات طبية زي فقر الدم والحساسية والتهاب الجلد والأكزيما.

– إزاي نقاوم الهالات السوداء؟

1- وضعية النوم في السرير

وقت النوم حاولي يكون وضعية نومك مستقيمة لأن ده بيمنع الانتفاخ، فيبدأ السائل يتجمع تحت عينك بذات لو كنتي نايمة في وضع مستوي فده بيساعد إن راسك تكو مسنودة فتمنع تراكم السوائل تحت عينك، فوشك هيكون مرتاح ومشرق أكتر الصبح.

2- تجنبي أشعة الشمس المباشرة

لو سألتي أي دكتور جلدية عن الهالات السوداء والشمس، هيقولك حاولي علي قد ماتقدري تتجنبي أشعة الشمس المباشرة علي عيونك، لأن الأشعة فوق البنفسجية بتتلف الجلد وبسيبب شيخوخة مُبكرة ده غير الانتفاخات والهالات، فلواحصل واتعرضتي للشمس تكونب حاطه صن بلوك لنوع بشرتك واقعدي في الظل.

3- جربي المكونات الطبيعية

الخيار وأكياس الشاي الأخضر أحيانا بتكون العلاج الطبيعي في بيتك لأنها بتحارب أنتفاخات العين والهالات السوداء، مثلا الخيار له خاصية تبريد جبارة ومضاد لأي التهاب وكمان بيقلل الانتفاخ والتورم تحت العين، الكافيين وأكياس الشاي بتقلل الالتهاب وبتشد الجلد، حطي الخيار أو أكياس الشاي لمدة 5 دقايق علي منطقة الهالات وبعد كده اغسلي وشك.

4- التلج

فوايد التلج نفس فوايد الخيار وأكياس الشاي لأنها بتقلل الهالات والانتفاخ تحت العين، استخدمي مكعب تلج أو الكمادة الباردة علي منطقة الهالات فتقلل الانتفاخ وكمان هيدي بشرتك إشراقة وتكون صحية ونضرة وصحية.

5- نامي كويس

لو بتشتغلي أو بتدرسي كتير فنومك مش كفاية ده بيأثر علي جسمك وبشرتك بتكون بهتانه والهالات اللي تحت عينك هتزيد أكتر، لأن الجلد اللي تحت العين رقيق جدا وممكن يغمق بسرعة لو جسمك تعب لأن الأوعية الدموية بتتمدد أكتر. عشان كده نومك يكون من 7-9 ساعات يوميا عشان وشك يكون ديما مشرق وفيه نضارة.

6- المرطبات والزيوت الطبيعية

لما ترطبي وشك بمرطبات كويسة أو زيوت علاجية ده بيحافظ علي بشرتك ويمنع التجاعيد، عشان كده اختاري المنتج اللي بتستخدميه علي وشك يكون فيه نسبة عالية من مضادات الأكسدة واللي بيكون ليها تأثير كويس علي الهالات السوداء، ده غير التدليك للمنطقة دي براحة بيساعد إن الدم يجري فيها فأي أثر مش كويس هيقل، تقدري تستخدمي مرطبات يومية مثلا كريم مرطب بفيتامين سي أو إي، زيت اللوز وزيت جوز الهند.

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