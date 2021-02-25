رغوة النسكافيه الكثيفة بأسهل طريقة

رغوة النسكافيه الكثيفة، نرغب دائمًا في تحضير النسكافيه كما نراه في الكافيهات ولا نعرف السر وراء الرغوة الجذابة التي تعلو كوب النسكافيه، والتي تجعلنا نود في تناول المزيد من أكواب النسكافيه بذلك الشكل الرائع، وفي مقالنا هذا سنعرض طريقة تحضير النسكافيه برغوة كثيفة. رغوة النسكافيه الكثيفة وطريقة تحضيرها رغوة النسكافيه الكثيفة وطريقة تحضيرها المكونات نصف كأس من اللبن.

ملعقتين من النسكافيه.

سكر حسب الرغبة.

القليل من الماء.

ملعقة صغيرة كاكاو أو نسكويك. طريقة التحضير يوضع النسكافيه في وعاء، ويضاف إليه السكر.

يضاف القليل من الماء للمزيج، ثم استخدمي المضرب اليدوي أو الكهربائي في خفق المزيج إلي أن يصبح لونه فاتحًا نوعًا ما، كما أن قوامه يصبح كثيف.

كلما أصبح لون الخليط فاتحًا وتكثف قوامه كلما كانت رغوة النسكافيه رائعة عند تحضيره.

يوضع اللبن في إناء على النار، وقبل أن يفور ارفعيه عن النار.

من ناحية أخرى جهزي مزيج النسكافيه الكريمي واسكبيه في الكوب المخصص للتناول، ثم يضاف اللبن ساخنًا بشكل تدريجي.

ثم يتم تقليب محتويات الكوب لكي تكوّن الرغوة الكثيفة على وجه كوب النسكافيه وسيكون أمامك أفضل كوب نسكافيه كما ترينه في الكافيهات.

يضاف الكاكاو أو النسكويك فوق وجه كوب النسكافيه وذلك في حالة تفضيله بطعم الشوكولاتة. وصفة أخري لعمل نسكافيه برغوة كثيفة وصفة أخري لعمل نسكافيه برغوة كثيفة المقادير 2 كوب من اللبن.

2 ملعقة صغيرة من النسكافيه.

القليل من الماء.

ملعقتين من السكر. طريقة التحضير يوضع اللبن في إناء.

يوضع السكر والنسكافيه في كأس.

يضاف القليل من الماء إلى الكأس، ويتم التقليب بالملعقة حوالي 5 دقائق حتى تمتزج المقادير.

يتم الخفق مرة أخرى حوالي ربع ساعة.

يوضع إناء اللبن على النار، وبعدها يضاف إليه الخليط.

تُمزج المقادير وتقلّب، ثم تُصب في الكوب مع وضع رشة نسكافيه فوق سطح كأس النسكافيه ويقدم بألف هنا. إعداد النسكافيه بالسكر البني

إعداد النسكافيه بالسكر البني المقادير 2 ملعقة من النسكافيه.

2 ملعقة من السكر البني.

لبن.

ماء ساخن مغلي. طريقة التحضير يوضع النسكافيه في الكأس، ويضاف إليه السكر البني.

يضاف الماء الساخن المغلي إليه، ثم يتم خفق المقادير لتكثيف القوام. يضاف اللبن بعد غليه، وستلاحظ تصاعد الرغوة على وجه كأس النسكافيه، ويقدم بألف هنا. كيف تشحن شدات ببجي مجانا والربح 100 دولار بخطوات بسيطة وطريقة رائعة

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