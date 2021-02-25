طريقة عمل ساندويشات لبنة بنكهة البيتزا نقدمها لكم في هذا الموضوع، حيث يجتمع الطعم اللذيذ البيتزا مع اللبنة الرائعة بإضافة مكونات البيتزا إلى الساندوتش وتحضيره سريعاً في الصباح.

مكونات عمل ساندويشات لبنة بنكهة البيتزا

يمكن تحضير هذا الساندوتش الرائع السريع من خلال تحضير المكونات التالية:

150 جرام من اللبنة.

ملعقتان كبيرتان من الزيتون الأسود المقطع لشرائح.

نصف ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الكاتشب.

حبة صغيرة الحجم من الفلفل الأخضر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

50 جرام من السلامي المفروم.

8 أرغفة من الخبز البلدي.

طريقة عمل ساندويشات لبنة بنكهة البيتزا

إذا توفرت لديك المكونات السابقة تستطيعين الان تحضير السندوتشات السريعة بنكهة البيتزا من خلال اتباع هذه الخطوات:

في حالة إذا كان لديك زيتون ثمار كاملة، قومي بتقطيعها إلى شرائح مع إخراج البذر منها.

قطعي الفلفل الأخضر، ثم أضيفي كل من الزيتون مع الفلفل الأخضر واللبنة في وعاء منفصل.

أضيفي عليهم ببطء معجون صلصة الطماطم ومعجون الكاتشب مع الأوريجانو واخلطي هذه المكونات معاً جيداً.

يجب أن يكون السلامي لديك مفروم، أو يمكنك فرمه، أضيفيه إلى الخليط السابق مع خلط المكونات مرة أخرى.

افتحي الخبز البلدي من الجوانب إن كان طبقتين وضعي الابنة بنكهة البيتزا (الخليط السابق بداخلهم).

أو يمكن وضع اللبنة على الخبز البلدي مع لف الخبز لتحضير الساندوتش، كرري ذلك مع كل رغيف لحين الانتهاء منهم.

ادهني سطح الساندوتش بالقليل من زيت الزيتون.

ضعي الشواية على النار، واتركيها لتسخن ثم أضيفي الخبز حتى يحمص ويحمر من جميع الجهات.

إن كنت لا تريدين وحمير الخبز، يمكنك إضافة المكونات السابقة وتقديمه على الفور بدون تحميره بزيت الزيتون.