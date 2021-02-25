طريقة تحضير المكرونة الاسباجتي ملفوفة بالكفتة

المكرونة الاسباجتي مستوحاه من المطبخ الإيطالي الذي يقدم وجبات لذيذة مع إضافات عليها ووصفات مختلفة من المطبخ المصري يمكن عمل أفضل أطباق على مائدة الطعام، حيث يتم عمل المكرونة الاسباجتي المفرومة بالكفتة بشكل سريع لتعتبر أسهل وأسرع الأكلات التي يمكنك إعدادها وبكل سهولة. مكونات عمل مكرونة بالكفتة نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلتين.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

توابل الكفتة.

كيلو من المكرونة الاسباجتي. مكونات عمل مكرونة بالكفتة مكونات الصلصة: بصلتين.

كيلو إلا ربع من معجون الطماطم.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

زيت. طريقة عمل المكرونة الاسباجتي ملفوفة بالكفتة طريقة عمل المكرونة الاسباجتي ملفوفة بالكفتة يمكن تحضير المكرونة الاسباجتي الملفوفة بالكفتة من خلال الخطوات التالية: نقطع البصل إلى قطع صغيرة ويفضل استعمال المبشرة، ثم يُصفى من الماء الموجود به.

تضاف البصلة إلى اللحمة المفرومة مع الفلفل الأسود والملح وتوابل الكفتة ويتم عجنهم معا ً لتختلط المكونات.

نحضر المكرونة الاسباجتي، كل مجموعة في شكل سيخ، نلف الكفتة على المكرونة كما يتم لفها على السيخ.

تكرر الخطوة السابقة حتى الانتهاء من كل ما لدينا من المكرونة واللحمة.

نبشر البصل في وعاء ونضيف إليه القليل من الزيت، ونضعه على النار مع التقليب حتى تحمر البصلة.

نضيف معجون صلصة الطماطم على البصلة ثم الفلفل الأسود والملح ومرقة الدجاج إن وجدت.

نقلب الصلصة حتى نشعر بأنها متماسكة.

نضيف مكرونة اسباجتي بدون كفتة في أرضية الوعاء، ثم نرص فوقها أصابع الكفتة الملفوفة على المكرونة.

نتركها على النار حتى استوى في الصلصة.

نرص المكرونة الاسباجتي بدون كفتة في طبق، ثم نضيف عليها أصابع الكفتة في المكرونة على وجهها.

بذلك يتم تقديمها وهي ساخنة، يمكن زيادة المكونات السابقة إذا أردت الحصول على كمية أكبر. حساب المواطن تويتر الرابط وطريقة التسجيل والشروط

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