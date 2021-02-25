أفضل وصفة لفرد الشعر المجعد وتنعيمه وزيادة لمعانه بنتيجة أقوي من الكيراتين، يحتوي الشعر علي الكيراتين الطبيعي ولكن عند كثرة استخدام أدوات التصفيف الحراري لفرد الشعر، فإنها تتسبب في تلف وتقصف الشعر مما تؤدي إلي عدم توافر الكيراتين في فروة الرأس وبالتالي يؤدي إلي تجعد الشعر، وعلي الرغم من أن الكيراتين الصناعي يعتبر علاج وحل شائع تستخدمه أغلب النساء، حيث يعمل علي إصلاح الشعر ومنحه اللمعان كما يساعد في تقوية الشعر والأطراف ويمنع تكسرها مما يخفف من تجعد الشعر.

وصفة طبيعية فعالة لفرد الشعر المجعد ومنحه النعومة مفعولها جبار

فرد الشعر المجعد من الأمور التي تهم كل فتاة أو سيدة ترغب في الحصول علي شعر مفرود وناعم، ولكن الكيراتين الصناعي ليس الحل الوحيد للتخلص من مشكلة تجعد الشعر، وعلي الرغم من فعاليته الكبيرة إلا أن له أثار جانبية أخري لاحتوائه علي مركبات كيميائية، وأيضاً يكون باهظ الثمن ولذا يفضل استخدام الكيراتين الطبيعي بطريقة آمنة ومضمونة وبدون تكلفة.

وصفة الجيلاتين وخل التفاح وزيت جوز الهند لفرد وتنعيم الشعر المجعد

يعد الجيلاتين مصدر طبيعي للكيراتين الموجود في الشعر مما يقوي الشعر، كما يتوافر به بروتينات هامة تتغلغل في فروة الرأس بسهولة وتعمل علي فرد وتنعيم الشعر وعلاج تلف أطرافه، وخل التفاح يعمل علي موازنة الحموضة في فروة الرأس ويقوم بمنع تقصف الشعر ومنحه النعومة واللمعان، وزيت جوز الهند هو مرطب قوي لاحتوائه علي أحماض دهنية تساعد في فرد الشعر وتغذيته.

ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودرة.

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1/3 كوب من الماء.

ضعي الماء وخل التفاح وبودرة الجيلاتين في إناء علي نار هادئة حتي ذوبان الجيلاتين، ثم أضيفي زيت جوز الهند علي المكونات وهي ساخنة وامزجيهم جيداً.

اتركي المزيج جانباً حتي يصبح دافئاً ويكون جاهز للاستخدام، ثم قومي بتبليل الشعر وليس غسله وبعد ذلك وزعي الوصفة علي الشعر وفروة الرأس مع التدليك بلطف.

قومي بتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي وتترك الوصفة لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل الشعر بالشامبو والبلسم وتستخدم الوصفة مرتين أسبوعياً لتتمتعي بشعر ناعم مثل خيوط الحرير.

تصفيف الشعر بعد غسله على هيئة الكعكة وتجنب عمل الضفائر للحفاظ على الشعر مفرودا وعدم تجعده.

النوم على الوسائد الحريرية ولف الشعر بوشاح حرير للحفاظ على الشعر من الهيشان.

تجفيف الشعر بفوطة قطنية ناعمة بالضغط وليس بالفرك منعا لتشابكه وسحب الزيوت الطبيعية الناتجة من فروة الرأس.

الاستعانة بفرشاة الشعر الخشبية عند تمشيط الشعر حين أنها فعالة فى فرد الشعر أكثر من الفرشاة البلاستيك مع ضرورة وضع أي نوع زيت طبيعي على الشعر قبل التصفيف.

مكونات وصفة فرد وتنعيم الشعر المجعدطريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام لشعر ناعم ومفرودأهم النصائح للحفاظ على الشعر بعد الفرد