تعرفي على أسرع وأفضل طريقة لتحضير رقائق النشب الخليجية بالمكسرات اللذيذة، من خلال المقادير المناسبة والخطوات لتكون مثل المقدمة بالخارج، تستطيعين تحضيرها في بيتك لتسعدي الجميع. مكونات عمل رقائق النشب الخليجية بالمكسرات مكونات عمل رقائق النشب الخليجية بالمكسرات أولاً مكونات المكسرات: كوب من الكاجو المفروم والناعم.

كوب من الفستق الحلبي مفروم ناعم.

ملعقتان صغيرتان من الهال المطحون.

كوب من الجوز المفروم الناعم.

ملعقتان من ماء الزهر.

ملعقتان من ماء الورد ثانياً مكونات الرقائق: 20 من رقائق الفايلو.

كمية كافية للقلي من السمنة أو الزيت. طريقة عمل رقائق النشب الخليجية بالمكسرات طريقة عمل رقائق النشب الخليجية بالمكسرات كما يمكنك تحضير الرقائق من خلال اتباع الخطوات التالية لتحصلي على افضل وصفة حلويات لأسرتك أو للضيوف: أحضري ملعقة طعام من الدقيق، وأضبفي إليها كمية من الماء لتكوين عجينة لختم الرقائق.

في وعاء صغير أضيفي كل من السكر والمكسرات والهال وماء الورد وماء الزهر معا ً لتكوين خليط.

يتم تقطيع رقائق الفايلو إلى أرباع من الرقائق، حتى يصل عرض كل قطعة نحو 15 سم وطولها حوالي 20 سم.

توضع قطع العجين فوق بعضها البعض ويتم تغطيتها لفترة لاستخدامها بعد ذلك.

نضع رقاقة العجين على الطاولة ثم نضع عليها طبقة من المكسرات المحضرة في البداية.

ثم نلف الرقاقة على المكسرات مثل السجائر، ويتم ختمها بعجين الماء والدقيق حتى تظل مغلقة ولا يخرج ما بها من المكسرات.

تأكد من أن لفائف النشب شبيهة بورق العنب اي مغلقة بشكل تام.

نضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن ثم نضيف عليه رقائق النشب ونقليها على الجوانب حتى تصفر.

نخرج اللفائف من الزيت ونفردها على المناديل للتخلص من الزيت الموجود بها.

نرص اللفائف ونضيف عليها السكر المطحون الناعم.

يمكن إضافة القطر على اللفائف بدلاً من رش السكر. كيفية إخفاء الصورة الشخصية للنساء على أبشر

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