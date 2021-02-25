وصفات لتبييض اليدين والوجه من أول مرة بدون أضرار

وصفات لتبييض اليدين والوجه من شأنها تحافظ على بشرتك من الاسمرار، كما أنها تمنح الكثير من النساء تفتيح البشرة المرغوب وتفتيح يصل إلى ثلاث درجات، وبدلًا من استخدام الكريمات التي قد تكون بحاجة إلى وصفة طبية لاستعمالها يمكن الاعتماد على وصفات لتفتيح البشرة في المنزل مكونة من مكونات طبيعية ومضمونة وآمنة على جميع أنواع البشرة، ولهذا سنوفر لكم خلطة لتبيض الوجه واليدين في نفس الوقت.

وصفات لتبييض اليدين والوجه

بدون أضرار جانبية أو مشكلات على البشرة يمكن استعمال وصفة تفتيح البشرة المتمثلة في التالي:

سنقوم بتوفير أربع حبات من اللوز ونقوم بطحنهم، ومعهم نقوم بخلط ملعقة من دقيق الحمص.

ثم نقوم بإضافة ملعقة من زيت الزيتون إلى الخليط وملعقة من الحليب وملعقة أخرى من عصير الليمون.

ثم نقوم بمزج المكونات مع بعضها البعض، ونقوم بوضعها على الوجه وعلى اليدين، ونقوم بالفرك جيدًا عند وضع الخليط.

ثم نتركه على البشرة من أجل تبييض الوجه واليدين لمدة ربع ساعة، ويُزال الخليط بعد ذلك من خلال استخدام المياه الفاترة فقط.

ويتم تكرار الوصفة يومين في الأسبوع الواحد فقط.

وصفة اللوز لتفتيح البشرةوصفة البطاطا والقرع لتبييض البشرة

كما أن هناك وصفة البطاطا والقرع تعمل على تبييض الوجه واليدين من أول مرة ومكونات الوصفة تتلخص في:

ملعقة من البطاطا المهروسة، أي أنها سيتم سلقها أولًا ثم هرسها، ونأخذ من مياه السلقة معلقة واحدة من أجل عجن الخليط.

ثم نقوم بتوفير ملعقة من القرع المهروسة أيضًا أو ملعقتين على أقصى تقدير، ونقوم بوضع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بوضع ملعقة من الحليب الرائب إلى الخليط ونقوم بالتقليب جيدًا، ثم نقوم بوضعها على البشرة.

وبعدها علينا أن نقوم بفرك البشرة وفرك اليدين باستخدام فرشاة التدليك المعروفة، ونترك بعدها المزيج على البشرة.

ومن ثم نقوم بغسل الوجه بالمياه الفاترة فقط، ويمكن ترطيب البشرة بعدها بأنواع عديدة من التونر، ومنها ماء الورد الذي يعمل على غلق المسام أو يمكن الاعتماد على مكعبات الثلج التي تقوم بتلك المهمة عقب الانتهاء من وصفات لتبييض اليدين والوجه في المنزل.