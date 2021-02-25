افضل نظام غذائي صحي بعد سن الثلاثين وطرق الحفاظ على الصحة، ويعد عمر الثلاثين المرحلة الانتقالية الهامة التي تنتقل فيها المرأة من مرحلة عمرية لا تعاني فيها من مشاكل في الوزن او الصحة الى مرحلة يبدأ فيها الاهتمام بتفاصيل النظام الغذائي والعناية الصحية بالجسم بقدر أكبر من المعتاد.

وبعد ان كانت المرأة تستمتع بتناول ما يحلو لها في العشرينيات كون الايض لديها يعمل بطريقة طبيعية وسريعة، فإنها تبدأ بعد الثلاثين بلمس تراجع هذه الميزة ما يجعلها مضطرة للتركيز على نظام غذائي صحي يضمن لها الصحة المستدامة وعدم زيادة الوزن.

وبالتالي يجب اهتمام المرأة بنوعية الطعام ومكوناته والكمية الواجب تناولها حسب الوزن والحاجة وغيرها من الامور، التي يحددها الطبيب المختص او خبيرة التغذية.

فيما يلي نقدم لك نموذجاً عن افضل نظام غذائي صحي بعد سن الثلاثين وطرق الحفاظ على الصحة، لكننا ننصح بضرورة استشارة طبيبك الخاص لتقييم النظام وتحديد ما هو مناسب لك.

افضل نظام غذائي صحي بعد سن الثلاثين وطرق الحفاظ على الصحة

أكثر التحديات التي تواجه المرأة بعد سن الثلاثين، دوت الخليج ضعف عملية الحرق في الجسم المعروفة بالأيض، والتي يؤدي تراجعها مع الزمن الى صعوبة خسارة الوزن بفاعلية كما في السابق.

لذا تحتاج المرأة بعد سن الثلاثين لإعادة توزيع العناصر الغذائية الثلاث الضرورية في كل نظام غذائي، بحسب خبير التغذية الهندي "أنجو سود"، وهي الكربوهيدرات والبروتين والدهون.

وينصح "سود" السيدات بعد الثلاثين بضرورة زيادة كمية البروتين لتحسين عمل الايض، مع زيادة نسبة الكربوهيدرات المعقدة. كما يشدد على تناول وجبة فطور متكاملة ومتساوية الكميات من حيث العناصر الثلاث المذكورة اعلاه، والحصول على وجبة عشاء خفيفة.

زيادة الالياف بعد سن الثلاثين

من جهتها، توصي خبيرة التغذية شيلبا أوروا، بزيادة نسبة الالياف بعد سن الثلاثين لضمان توازن مستويات السكر في الدم وتحسين الايض. وتقترح التركيز على الاطعمة الغنية بالالياف مثل الخضروات والفواكه، مع ضرورة خفض نسبة الدهون المشبعة والاطعمة المصنعة لضمان عمل الايض والحفاظ على الصحة والوزن المثالي.

اطعمة ضمن افضل نظام غذائي بعد سن الثلاثين

من الاطعمة المفيدة في نظام غذائي صحي بعد سن الثلاثين:

البقوليات: بحسب العديد من الدراسات، فإنه ومع التقدم بالسن تزيد مخاطر الاصابة بالامراض ومنها امراض السرطان والقلب وامراض الشيخوخة. وتساعد البقوليات في الحد من الاصابة بهذه الامراض كونها غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والالياف التي تضبط معدلات الجلوكوز والبكتيريا النافعة التي تسهل عملية الهضم.

الخضروات والفواكه: غنية بالفيتامينات والمعادن والاملاح المعدنية والالياف التي تسهل عملية الهضم والاخراج وضبط الوزن ومعدلات السكر في الدم.

الدهون الصحية: التي تعزز عمل الجهاز المناعي والعصبي في الجسم وتحافظ على صحة القلب. ويمكن الحصول على الدهون الصحية من اسماك السلمون والتونة والاوفوكادو والمكسرات بانواعها.

منتجات القمح الكامل: التي تحافظ على صحة الجسم والجلد، وتحمي من الشيخوخة المبكرة والترهلات والتجاعيد.

اما الاطعمة التي لا ينصح بادراجها ضمن نظام غذائي صحي بعد سن الثلاثين فهي التالية: