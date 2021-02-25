4 اعراض تدل على أن لديك مناعة قوية لفيروس كورونا، إلا أن هذه الأعراض تترافق مع الإصابة بالفيروس، والإصابة بها يدل على المناعة القوية للفيروس بعد النجاة منه، وبالتالي يحدث مناعة طويلة ضد الفيروس مما يستبعد الإصابة بكورونا مرة أخرى، وتلك الأعراض نتعرف عليها في التالي.

4 اعراض تدل على أن لديك مناعة قوية لفيروس كورونا،

في دراسة جديدة أجريت في جامعة ويسكونسن الأمريكية تم الربط بين أعراض معينة لـفيروس كورونا وبين المناعة التي قد يصاب بها المرضى بعد النجاة من الفيروس القاتل، وهي:

الحمى: وهي أول وأبرز أعراض الإصابة بكورونا، وفي حال كانت الحمى بمستويات شديدة تكون دلالة على الاستجابة المناعية العالية من الأجسام المضادة.

وهي أول وأبرز أعراض الإصابة بكورونا، وفي حال كانت الحمى بمستويات شديدة تكون دلالة على الاستجابة المناعية العالية من الأجسام المضادة. فقدان الشهية: أكد القائمين على الدراسة أن الإصابة بفقدان الشهية يتماشى مع الحمى كعلامة على الاستجابة الالتهابية الجهازية، مما يشير إلى حدوث استجابة مناعية كبيرة في الجسم.

أكد القائمين على الدراسة أن الإصابة بفقدان الشهية يتماشى مع الحمى كعلامة على الاستجابة الالتهابية الجهازية، مما يشير إلى حدوث استجابة مناعية كبيرة في الجسم. الإسهال: الإصابة بالإسهال بالإضافة إلى أعراض أخرى ترتبط بالجهاز الهضمي الأخرى مثل القيء والغثيان دليل على الاستجابة المناعة العالية.

الإصابة بالإسهال بالإضافة إلى أعراض أخرى ترتبط بالجهاز الهضمي الأخرى مثل القيء والغثيان دليل على الاستجابة المناعة العالية. تشنجات البطن: لاحظ القائمين على الدراسة أن مرضى كورونا الذين أصيبوا بألم في المعدة أثناء المرض لديهم أجسام مضادة أكثر ومناعة أطول من أولئك الذين لم يصابوا بها.

أعراض كورونا الشائعة:

تختلف أعراض الإصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا في عددها وشدتها من شخص إلى آخر تبعا لعدد من العوامل منها العمر و الحالة الصحية والعرق، وفي الغالب دوت الخليج:

الحمى.

التعب والإرهاق.

صداع قوي.

آلام العضلات.

السعال المتكرر.

ضيق التنفس وألم الصدر.

ضباب الدماغ والارتباك والهذيان.

الأرق ومشاكل النوم.

فقدان حاسة التذوق والشم.

آلام البطن.

اضطرابات في الجهاز الإخراجي.

طفح جلدي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.