جدة-ولاء حداد الخميس,25 شباط (فبراير) 2021 - 16:00 السفرجل فاكهة شتوية تشبه التفاح أو الكمثرى ، إلا أن ذكره دائماً يرتبط بالصحة، وذلك كونه فاكهة غنية بعدد كبير من الفيتامينات والمعادن والمضادات المتنوعة، وكثير من الواقع الطبية تحدثت عن فوائده الجمة للصحة، والتي نتعرف عليها في التالي. فوائد السفرجل الصحية: حسب ماجاء في موقع "ويب طب" فإن السفرجل له فوائد متعددة أبرزها: السفرجل بشكل عام وبسبب غناه بالفيتامينات والمعادن والمضادات الحيوية فإنه يساهم في رفع مناعة الجسم.

السفرجل مفيد لصحة الجهاز الهضمي ويقي من أعراض اضطراباته مثل الغثيان والقيء والتلبكات والالتهابات المعوية و القرحة الهضمية، وذلك لأنه قابض ومطهر للأمعاء.

السفرجل مفيد لصحة الجهاز الإخراجي حيث يعالج أسباب الإسهال والإمساك، وبفضل احتوائه على مضادات طبيعية فإنه يعالج التهابات المسالك البولية.

تناول السفرجل يساهم في تنظيف الجسم من السموم لأنه مدر طبيعي للبول.

يمكن للسفرجل أن يساهم في خسارة الوزن من خلال رفع الشعور بالشبع بفضل الألياف به.

مضادات الأكسدة القوية في السفرجل تعمل على مواجهة الجذور الحرة وبالتالي يساهم في تدمير الخلايا الخبيثة السرطانية.

السفرجل يعالج أمراض الجسم المختلفة من خلال حماية الخلايا من التلف بسبب احتوائه على فيتامين ج، وفيتامين أ، والبولفينولات. السفرجل مضاد حيوي طبيعي يقاوم الفيروسات وبالتالي يحمي من الأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

إدخال السفرجل إلى النظام الغذائي يساهم في علاج فقر الدم بسبب احتوائه على عنصر الحديد، كما أنه يقوي الدم.

تناول السفرجل باستمرار يساهم في علاج الأمراض الالتهابية في الجسم مثل الالتهابات التنفسية والتهاب القولون والتهاب اللثة، والتهاب الجلد، وذلك بسبب خواصه ومحتواه من مضادات الالتهاب.

الألياف في السفرجل والفيتامينات به تساهم في خفض الكولسترول الضار ورفع مستويات الكولسترول الحميد.

التحكم في مستوى الكوليسترول في الجسم من خلال تناول السفرجل يحميه من أمراض القلب والشرايين، ويقي الجسم من خطر الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية. ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.

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