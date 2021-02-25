أهمية الإجراءات الطبية المتقدمة في تشخيص امراض الجهاز الهضمي

خلال مرحلة من مراحل حياتنا ، ممكن أن نشهد بداية مفاجئة لألم الطعن وهو الشعور بالم شبيه بطعن السكين حاداً او حارق في أجزاء من أجسامنا ، قد نحاول علاجه منزلياً، لكن عندما تزداد شدته نقوم بزيارة العيادة.

وفي كثير من الأحيان قد تصيب الأمراض أعضائنا الداخلية بصمت دون أية أعراض، وغالبًا ما نعرف بعد فوات الأوان.

وقد ساعد التقدم الطبي والإجراءات المتطورة مثل التنظير الداخلي بالموجات فوق الصوتية من خلال التنظير الكبسولي، الأطباء على تشخيص مبكر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد وعلاجها بشكل أسرع وبطريقة أكثر كفاءة.

يشرح لنا الدكتور محمد منير الواو، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى "زليخة الشارقة" لفهم مدى سهولة وفائدة بعض هذه الإجراءات.

التنظير الداخلي بالموجات فوق الصوتية

بحسب د. الواو، التنظير الداخلي بالموجات فوق الصوتية هو إجراء طفيف التوغل يستخدم لتقييم الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي والرئة من خلاله إدخال منظار داخلي مرن داخل الجهاز الهضمي العلوي حتى الجزء الثاني من الاثنا عشريّة العلوية، ما يسمح للأطباء بالتقاط صور مفصلة لبطانة وجدران الجهاز الهضمي والصدر والأعضاء المجاورة مثل البنكرياس والكبد والمرارة والعقد الليمفاوية وأجهزة المنصف.

كما أنه طريقة ملائمة لأخذ العينات من علم الأمراض وتحليل السوائل ومفيد في تصريف الخراج وسوائل البنكرياس والقنوات الصفراوية والبنكرياس.

في بعض الحالات ، يتم تطبيق هذه التقنية لعلاج الأورام وتحلل الضفيرة البطنية إذا كان المريض يعاني من الألم البطني المزمن الحاد بسبب السرطان أو ألم مستمر مرتبط بالتهاب البنكرياس المزمن الذي لا يمكن تقليله بالأدوية أو الإجراءات التحفظية والوقائية الأخرى.

كيفية الاستعداد للتنظير الداخلي بالموجات فوق الصوتية

ينصح د. الواو المرضى بالامتناع عن الأكل أو الشرب لمدة 8 ساعات قبل موعد التنظير، اضافة الى التوقف عن تناول مضادات التخثر (مميعات الدم) لبضعة أيام قبل الإجراء.

التنظير الكبسولي والامراض التي يساعد في تشخيصها

بخصوص التنظير الكبسولي، أفاد د. الواو انه إجراء يتم فيه استخدام كاميرا لاسلكية صغيرة لالتقاط صور للسبيل الهضمي (المعدة وتنظير القولون).

ويساعد تنظير الكبسولة الأطباء على رؤية واضحة داخل الأمعاء الدقيقة، وهي منطقة لا يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال إجراءات التنظير التقليدية والكشف عن سبب نزيف الجهاز الهضمي، وتشخيص أمراض الأمعاء الالتهابية، والسرطان وأمراض الاضطرابات الهضمية، وفحص الأورام الحميدة، ويوصى به كاختبار متابعة بعد الأشعة السينية أو اختبارات التصوير الأخرى.

التعرف على مرض الكبد من خلال التصوير بالموجات فوق الصوتية

إن تخطيط المرونة الخثرية في الكبد هو إجراء غير مؤلم يساعد في تقييم صحة الكبد. ويقوم الفحص بتشخيص درجة التليف (التندب) والتنكس الدهني (احتباس غير طبيعي للدهون) في الكبد بدقة عالية.

تستغرق العملية حوالي 10 دقائق وتتطلب من المريض الامتناع عن الأكل أو الشرب لمدة 3 ساعات قبل الإجراء.

ويعد إجراء المسح المتقدم بديلاً عن أخذ خزعة الكبد وهو آمن وسهل. ويساعد في التشخيص الدقيق عن أمراض الكبد المزمنة مثل التهاب الكبد الفيروسي بي و سي وأمراض الكبد الدهنية والتهاب الكبد المناعي الذاتي ومتلازمة التمثيل الغذائي المرتبطة بزيادة الوزن والسمنة (مرض السكر - عسر شحميات الدم - تراكم دهون البطن وارتفاع ضغط الدم).

ويمكنه أيضًا الكشف عن مضاعفات الكبد عند المرضى الذين يخضعون للعلاج ﺑﺎﻟﻤﻴﺜﻮﺗﺮﻳﻜﺴﺎﺕ لفترة طويلة.

ويختم د. الواو: "التنظير الداخلي بالموجات فوق الصوتية يساعدنا على تقييم حالة الكبد الصحية. وننصح الأشخاص الأصحاء أيضًا بالقيام يهذا الإجراء البسيط ولكن المفيد جداً مرة واحدة على الأقل خلال حياتهم للكشف المبكر عن أي أمراض كبدية، حيث أن أمراض الكبد في معظمها لا تبدو على أصحابها أي أعراض".