خلطات مغربية لتبيض الوجه واليدين في أسبوع تزيل البقع الداكنة وحب الشباب

خلطات مغربية لتبيض الوجه واليدين في أسبوع منتشرة ومتنوعة، ويُنصح بها في الوقت الحالي بدلًا من الكريمات المجهولة المصدر، أو المعروفة ولكنها لا تتناسب مع كافة أنواع البشرة، وتحتاج إلى اختبار أولًا، فبدلًا من كل هذا العناء يمكن اللجوء إلى وصفات لتبييض اليدين والوجه من أول مرة في المنزل أو الحصول على وصفات تفتيح البشرة في أسبوع بحد أقصى كما سنتعرف عليها وسنذكرها.

خلطات مغربية لتبيض الوجه واليدين في أسبوع

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تبييض الوجه ولكن ينبغي أن نذكر أن صابونة البابايا واحدة من الأشياء الفعالة في تبييض الوجه ويمكن أن نحصل عليها ونستخدمها مع الوصفات لمزيد من الفاعلية، سواء قبل استعمال الوصفة أو بعدها.

وصفة خشب الصندل الأحمر لتفتيح البشرة

ويمكن تفتيح البشرة السمراء من خلال استخدام ملعقة من خشب الصندل ويمكن الحصول عليه من محلات العطارة المعروفة، ونضيف إليه ملعقة كبيرة من العسل الأبيض، ونقوم بخلط المزيج مع بعضه البعض ونضعه على البشرة، وذلك لمدة لا تقل عن ربع ساعة فقط، ويتم بعدها إزالة الخليط بالمياه الفاترة.

هذه الوصفة إلى جانب أنها تساعد في تبييض البشرة كذلك فهي تمنع ظهور حب الشباب، وتساعد في إزالة البقع الداكنة والتصبغات من البشرة أيضًا.

سنفرة السكر وتبييض الوجه واليدين

ويمكن الاعتماد على سنفرة السكر في تفتيح البشرة وأيضًا تبييض الوجه، وذلك من خلال الطريقة التالية:

سنقوم بتوفير ملعقتين من السكر، وملعقة من زيت الزيتون أيضًا.

أو يمكن السنفرة بملعقتين من السكر، وملعقة من الترمس المطحون.

أيًا من الوصفات التالية يمكنها أن تساعد في تفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت.

فعند خلط المزيد مع بعضه نبدأ في وضعه على الوجه وعلى اليدين والرقبة، ونقوم بالتدليك جيدًا.

ولكن نحرص أن يكون برفق حتى لا يسبب تحسس في البشرة.

ماسك يومي لتبييض الوجه

وهناك ماسكات يومية يمكن القيام بها في تفتيح البشرة وهي عبارة عن ملعقة من زيت الورد أو ماء الورد، وملعقة أخرى من الزبادي، ويتم وضع الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة قبل النوم لترطيب البشرة وتفتيح الوجه.