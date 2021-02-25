طريقة عمل بسكويت الليمون الهش بطريقة سهلة وبسيطة لأطفالنا الحلوين

بسكويت الليمون من أفخم واطعم انواع البسكويت وهو بسكويت شهي ولذيذ يفضله الجميع كباراً وصغاراً لتناوله مع الشاي أو الحليب، ويمكن تناوله أيضاً في أي وقت وهو من البسكوتات الخفيفة التي لا تحتوي على نسبة عالية من السكر، لا تعاني الأمهات في القيام بعمله لأن طريقة تحضيره سهلة وسريعة ودائماً تلجأ الأمهات وجميع الستات إلى عمل الشئ السهل في تحضيره، ويفضل القيام بعمل أي نوع من البسكويت أو الكيك أو أي شئ آخر في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج وذلك لعدم ضمان نظافة الشئ وتوفير التكلفة التي سندفعها، ولذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات بسكويت الليمون وطريقة تحضيره.

مكونات بسكويت الليمون

يتكون بسكويت الليمون من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي كما يلي:

2 كوب من الدقيق.

2 حبة من البيض.

ربع كوب من عصير الليمون.

3/4 كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السمن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بشر ليمون.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم تحضير هذا النوع من البسكويت بطريقة سريعة لا تستغرق وقتاً كثيراً من حضرتك وهذه الطريقة هي كما يلي:

نقوم بوضع السكر والسمن والبيض والفانيليا في إناء ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي حتى يذوب السكر. ثم نقوم بإضافة بشر الليمون إلى هذا الخليط ونستمر في الضرب حتى تتجانس جميع المكونات. ننخل الدقيق جيداً ونقلب به البيكنج بودر ونضيفهم بالتدريج إلى الخليط السابق ثم نضع عليها عصير الليمون ونعجنهم جيداً حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة. نضع العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة. نفرد العجينة بالنشابة بسمك مناسب ثم نقوم بتقطيعها بالقطاعات المتوفرة لديك. نضع العجين في صينية مدهونة ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه في الفرن حتى يتم نضجه تماماً.