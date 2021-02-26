طريقة عمل تشيز كيك بالشيكولاتة الشهي واللذيذ بطريقة محترفة أحلى من المحلات

يعد التشيز كيك بالشيكولاتة من الحلويات اللذيذة التى يعشقها الجميع ويقبل عليها الكثير من الأطفال، وهى من الحلويات السريعة والمحبوبة، وهنا سوف نقدمها بكل سهولة حتى يسهل على ست البيت عملها في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات سهلة وغير مكلفة لعملها للأولاد بكل سهولة، ايضاً يمكن عملها في المناسبات السعيدة، وهنا سوف نقدم طريقة عمل التشيز كيك بالشيكولاتة في المنزل. مقادير عمل تشيز كيك بالشيكولاتة مقادير عمل تشيز كيك بالشيكولاتة يحتوي التشيز كيك بالشيكولاتة على مقادير سهلة وغير مكلفة لعمله في المنزل وهى كالتالي:- كمية من بسكويت الشيكولاتة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الشكولاتة الذائبة.

علبة من الجبن الكريمي.

نصف كوب من السكر.

2 حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

فراولة.

شيكولاتة مبشورة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة عمل التشيز كيك بالشيكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة وهي كالتالي:- نقوم بفرم البسكويت جيداً حتى يصبح مثل الفتات الناعم ونقوم بخلطه بالزبدة والسكر حتى يتجانس الخليط تماماً ونقوم بفرده في صينية التشيز كيك. بعد ذلك نقوم بخفق السكر والطحين والجبنة الكريمية بإستخدام المضرب الكهربائي حتى يتجانس الخليط جيداً. ثم نضيف البيض واحدة تلو الآخرى، ثم نقوم بوضع الفانيليا. نضيف خليط الشيكولاتة المذاب ونقوم بخلطة بواسطة الملعقة. بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الشيكولاتة فوق بسكويت الشيكولاتة، ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نضع الصينية بالفرن لمدة لا تقل عن 40 دقيقة ثم نخرجه ونتركه ليبرد قليلاً. ندخل الصينية إلى الثلاجة لمدة ليلة واحدة، ثم نقدمها مع وضع الفراولة والشيكولاتة المبشورة على الوجه قبل تقديمها. وبهذا تصبح جاهزة للتقديم لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفاء. أسهل طرق شحن شدات ببجي 2021 سيزون 17 في ثواني 6000 pubg uc مجاناً 100 %

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