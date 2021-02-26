اسرع واقوى كريم لتفتيح الجسم والعانه والركب والتخلص من سواد السنين فى دقائق

كريم طبيعي لتفتيح الجسم البشرة البيضاء حلم كل فتاة تسعى لتحقيقه بكافة الطرق المتاحة لديها، ولكن استخدام الكريمات والمنتجات التي تعمل على تفتيح الجسم والبشرة ولكنها تحتوي على العديد من المواد الكيماوية التي تترك أثر سيء على الجسم وتكون السبب في ظهور الحبوب والبقع الداكنة، ويكون من الأفضل إذا قومتي بتحضير كريم البشرة بنفسك في البيت وسوف نقدم إليك أفضل أنواع الكريمات الطبيعية لتبيض الجسم.

يوجد الكثير من المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها في تحضير الكريم الطبيعي لتفتيح البشرة كالتالي:

يعتبر الليمون من أهم المواد الطبيعية التي تعمل على تبيض البشرة فهي تحتوي على الأحماض التي تعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة، أما بالنسبة إلى العسل فهو يقوم بتغذية البشرة بعمق وترطيبها واللبن يخفف الحموضة ويقوم بتهدئة البشرة ويتم استخدام وتحضير الكريم كالآتي:

2 ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة زيت زيتون.

1 ملعقة كبيرة لبن زبادي.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة سكر ابيض ناعم.

في وعاء قومي بخلط الليمون مع العسل وقلبيهم ثم ضيفي فوقهم لبن الزبادي ثم يتم خلطها جيداً.

قومي بتطبيق الخليط على البشرة بواسطة أطراف الأصابع مع عدم ملامسة العينين بالخليط.

اتركي الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق ثم يتم التخلص منه عن طريق استخدام قطعة نظيفة من القماش منقوعة بالماء الفاتر.

ثم اشطفيه بالماء الفاتر والصابون وتركيه حتى أن يجف.

للحصول على أفضل النتائج قومي بتكرار الاستخدام لمدة 30 يوم.

يعتبر الأرز من أفضل المكونات الطبيعية التي تستخدم لتفتيح البشرة وهي من المواد التي تقوم باستخدامها النساء الآسيويات حتى يحصلون على بشرة بيضاء اللون ناعمة كالحرير ويتم استخدامه كما يلي:

4 ملاعق كبيرة حليب.

2/1 كول أرز.

قومي بسحق الأرز واجعليه بودرة ناعمة.

يتم خلط مسحوق الأرز مع الحليب واحصلي على عجينة ناعمة.

ثم يتم وضع الكريم على البشرة وتركيه لمدة 30 دقيقة ومن ثم يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر.