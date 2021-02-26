طريقة عمل البسبوسة اللذيذة في عشر دقائق من المنزل خطوة بخطوة

الطبيعي لمعظم الحلويات أن يكون ملمسها ناعم ويذوب في الفم وخاصةً البسبوسة ولكن البعض يفضل الوجبات والحلويات المقرمشة باعتبارها أكثر شهية من الطبيعية وتخفف من حدة السعرات الحرارية العالية التي تزيد من إكتساب الدهون التي تسبب العوائق للكثير من الأشخاص لذلك فهي تعتبر طريقة أفضل لمحبي الحلويات ودون تأثير على زيادة أو نقصان الوزن فهي أيضا لها الكثير من الفوائد، ونقدم لكم طريقة البسبوسة المقرمشة من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقعك ثقفني.

طريقة عمل البسبوسة اللذيذة في عشر دقائق من المنزل

مكونات البسبوسة:

عبوة من سميد البسبوسة الجاهز الذي يتم تحضيره من المحلات.

نصف كأس من اللبن.

نصف كأس من السمنة العادية وليست سائلة.

علبة واحدة من الزبادي الطازج.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

تحضير طبق للعجن وتفريغ محتويات عبوة البسبوسة في الطبق. ثم نسكب السمنة بحيث تكون في درجة حرارة عادية ليست باردة أو ساخنة. ثم نقوم بمزج السميد مع السمنة جيداً عن طريق فرك المكونات معاً بإستخدام اليدين لا يفضل استخدام المضرب. ثم نقوم بوضع باقي المكونات من الزبادي واللبن ونستمر بالعجن باليدين حتى نحصل على مزيج متماسك إلى حد ما ومتجانس. تجهيز الفرن على درجة حرارة لا تزيد عن 180 درجة. ثم تحضير وتجهيز صينية متوسطة حتى لا تصبح البسبوسة رقيقة ثم نضع ملعقة من الزيت وتوزيعها على جميع الجوانب بالصينية. ثم وضع خليط البسبوسة ومساواة جميع جوانب الخليط في الصينية وادخليها الفرن لمدة ثلاثين إلي أربعين دقيقة حتى تنضج وعند خروجها من الفرن نقوم بتوزيع المكسرات حسب الرغبة فإن وضع المكسرات يكون إختياري . ثم سكب قطر البسبوسة بارداً وبعد ذلك نتركها للتقديم في أيّ وقت.

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طريقة التحضير