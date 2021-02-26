أسرار تحضير السمبوسة المقرمشة في المنزل بسهولة ومذاق رائع

السمبوسة هي أحد أشهر الوجبات التي تبرز كصنف من أصناف الطعام في العزومات والمناسبات ويشتهر ظهورها في شهر رمضان تتميز بسهولة التحضير وتكتسب شكل جذاب يحبه الأشخاص ويقبلون عليه على هيئة مثلثات مشمشة لذيذة ويمكن التنويع في طريقة تحضيرها حسب رغبة الأشخاص سواء بالجبنة أو اللحوم حسب رغبات الأشخاص ويتسائل الجميع عن كيفية تحضير السمبوسة لذلك موضوع اليوم هو طريقة تحضير السمبوسة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل السمبوسة

السمبوسة أحد الأطباق التي تعتبر جانبية في العزومات كما أنها من الأشياء المفضلة بالنسبة للأطفال بسبب هيئة السمبوسة التي تعتبر جذابة بالنسبة للأطفال وتتميز بالفيتامينات حيث يعتبر المكون الأساسي لتحضير عجينة السمبوسة هو السميد.

مكونات السمبوسة:

ثلاث أكواب من الدقيق.

أقل من نصف كوب زيت نباتي.

كوبان من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح وأخرى من السكر.

نصف علبة زبادي.

لحم مفروم للحشو أو جبنة للحشو.

نبدأ التحضير عن طريق خلط كلاً من الدقيق مع الزيت ومكونات التوابل من الملح والسكر ونقلبهم حتى تتجانس المكونات. ثم نقوم بسكب الماء تدريجياً مع الحرص أن لا يكون الماء بارد ونقلب المكونات معاً. ثم نقوم بتغليف العجينة بأكياس النايلون لمدة عشرين دقيقة. ثم نبدأ بتقطيع العجينة إلي قطع صغيرة وفرد الدوائر بإستخدام اليدين لتصبح رقيقة. ثم نقوم بوضع الحشوة بداخل السمبوسة سواء الجبنة أو اللحمة المفرومة ونشكلها بالشكل المرغوب بالنسبة لكل شخص. ثم نحضر مقلاة ونضع بها الزيت. ثم تسخين الزيت ووضع قطع السمبوسة بها حتى تصبح ناضجة وتصبح ذو لون ذهبي مع التقليب المستمر وعند خروجها من الزيت نقوم بتحضير طبق خارجي ونضع أعلى الطبق مناديل لإمتصاص الزيت ويتم تقديمها ساخنة للتمتع بأفضل مذاق.

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طريقة التحضير