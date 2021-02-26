طريقة عمل الدونات الأصلية في المنزل سهلة وسريعة خطوة بخطوة

الدونات هي أحد أشهر أنواع الحلويات الخفيفة التي يحبها الكثير وهي من الحلويات الأمريكية التي أصبحت من أشهى الحلويات وأشهرها على مستوى العالم، ويبحث عدد كبير من السيدات عن أسهل طريقة عمل الدونات الأصلية في المنزل حيث يعد كعك المدونات من الحلويات المميزة التي ستنال علي إعجابك بكل تأكيد وهي من أنواع الحلويات التي يمكنك القيام بها بأقل التكاليف في المنزل مثل المحلات ويمكنك تحلية الدونات بالكريمة أو المربي أو الشوكولاتة والكثير من أنواع التحلية التي يمكنك استخدامها للدونات.

طريقة عمل الدونات الأصلية

يمكن لكل سيدة إحضار كافة المقادير الخاصة بعمل الدونات في المنزل بأقل التكاليف وتحضيرها خطوة بخطوة وبكل سهولة وبشكل سريع ويمكنك أتباع خطوات الشرح التي سوف نقدمها في هذا الموضوع بالتفصيل لكي تستسطيع كل سيدة عمل الدونات مثل المحلات.

مكونات عمل الدونات

2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقتين كبيرتين من الخل.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة من بايكينج صودا.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من الحليب.

زيت نباتي للتحمير.

بيضة واحدة.

نصف كوب سكر بودرة لتزيين الدونات.

طريقة تحضير الدونات

في البداية اخفقي كل من الحليب والخل معا واتركيه حتى يغلظ قوامة ويكبر حجمه.

قومي بإحضار مقلاة وضعي بها الزيت النباتي وسخني الزيت.

قومي بإحضار وعاء وضعي الدقيق والملح والبايكينج صودا.

بعد ذلك قومي بوضع الزبدة والسكر في وعاء آخر حتى يصبح القوام كريمي.

بعد ذلك أضيفي الفانيليا والبيض على مزيج السكر والزبدة واخفقيهم مرة أخرى.

أضيفي مزيج الحليب والدقيق مع مزيج الزبدة وقومي بتقليبهم جيدا معا لعدة دقائق حتى تتكون عجينة.

بعد تكوين العجينة قومي بفردها وقومي بتقطيعها لتصبح في حجم الدونات بعد تقطيع العجينة إلى دونات قومي بوضعها في الزيت واتركيها حتى يصبح لونها ذهبي.

بعد إخراجها من الزيت وتصفيتها اغمسيها في السكر البودرة لتزيينها ويمكنك استخدام تحلية التي ترغبين بها مثل الشيكولاتة أو الكريمة.

طريقة عمل الدونات بالشوكولاته

طريقة عمل الدونات بالشوكولاتة من أكثر الأكلات التي تريد كل سيدة معرفة كيفية القيام بها في المنزل هي تعد دونات بالشوكولاتة من أشهى الحلويات ونقدم لكم أسهل طريقة لتحضيرها في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل الدونات بالشوكولاته

نصف كوب من السكر.

3 ملاعق من الزبدة.

بيضة واحدة.

2 ونصف كوب من الدقيق.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف كوب من بودرة الكاكاو.

2 كوب من الحليب.

زيت نباتي لتحمير الدونات.

سكر بودرة للتزيين.

طريقة تحضير الدونات بالشوكولاته

قومي بخلط كل من البيض والزبدة والسكر مع بعضهم جيدا حتى يتكون خليط أملس.

بعد ذلك قومي بخلط أيضا كل من الكاكاو والدقيق البودرة والبيكنج بودر والملح في وعاء.

بعد ذلك أضيفي الحليب على خليط الزبدة وقومي بخلط العجين جيدا ويمكنك إضافة المزيد من الدقيق إذا احتاج العجين لذلك.

بعد الانتهاء من خلط العجين قومي بفرد العجين وقومي بتقطيعه إلى دونات دائرية.

قومي بتحمير الدونات في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي وبعد ذلك ضعيها في السكر لكي تتزين ورش الشيكولاتة عليها.