قشور البرتقال وكيفية حفظها وطرق إستخدامها وفوائدها

قشور البرتقال وكيفية حفظها، قشر البرتقال مفيد لصحة الإنسان فهو من أهم الأطعمة لجسم الإنسان، لاحتوائه على أربعة أضعاف كمية الألياف الموجودة في البرتقال نفسه ، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للسرطان وهي أهمها. هم هسبريدين ونوبيتين ، لذلك نحصل على هذه الفوائد. ينصح بتناول قشور البرتقال المزروعة عضويًا بدلًا من الاعتماد على الكيماويات والمبيدات الحشرية والأسمدة الضارة ، فما هي مكونات قشر البرتقال وما هي الفوائد الصحية، وكيف تحفظه؟

القيمة الغذائية: للكربوهيدرات 25 جرام.

ألياف غذائية تزن 11 جرام.

كتلة البروتين 1.5 جرام، ماعدا غرام واحد من زيت الحمضيات.

100 جرام من قشر البرتقال يعطي جسم الإنسان 100 سعر حراري.

قشور البرتقال وكيفية حفظها

وأهم العناصر الغذائية في قشر البرتقال هي الفيتامينات وخاصة فيتامينات B و C بالإضافة إلى المعادن المختلفة مثل النحاس والمغنيسيوم والزنك. بالإضافة إلى الحديد ، هناك أيضًا مادة تسمى بيتا كاروتين ، والتي يمكنها حماية جسم الإنسان من السرطان ؛ لأنه مضاد للأكسدة.

فوائد قشور البرتقال

يمكن أن تمنع فوائده السرطان ؛ لاحتوائه على مركبات الفلافونويد ، والفلافونويد التي تدعم فيتامين ج ، بالإضافة إلى سرطان الرئة ، كما أنه يقلل من نمو الخلايا السرطانية (خاصة الخلايا الحرشفية وخلايا الجلد). يخفض نسبة الكوليسترول في الجسم ؛ لاحتوائه على الهسبريدين ، يمكنه أيضًا خفض نسبة السكر في الدم. إنقاص الوزن يساعد على حرق الكثير من السعرات الحرارية وإزالة الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة ؛ لأنه يساعد على زيادة مستوى التمثيل الغذائي في الجسم. يدعم عمل الجهاز الهضمي لتعزيز الهضم ، ويقلل من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال والإمساك ، وكذلك حرقة المعدة وحمض المعدة بسبب محتواه من البكتين. يحتوي على فيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة ومضادات الأكسدة ويمنع التهابات البرد ويهاجم الكائنات الحية الدقيقة المختلفة مثل الفيروسات. تقليل التهابات الشعب الهوائية والقضاء على التنفس المزعج. لأنه يمكن أن يمنع تسوس الأسنان.

طريقة تخزين قشر البرتقال

كيفية تخزينه مثلاً استخدم المقشرة المستخدمة في تقشير البطاطس لتقشير قشر البرتقال بحيث لا يتم الحصول إلا على الجزء الأصفر من القشر لاحتوائه على الزيت والرائحة المطلوبة، رص القشور في إناء مسطح وضعها في فرن الغاز ويتم تقليبها حتى تجف تماما، برد القشر للحفاظ على برودة الشحوم الداخلية، ولسهولة استخدام مسحوق قشور البرتقال ، او عندما تحتاجها لعمل كيكة الربقال الشهية، أخرجها من الثلاجة وسحقها أو اطحنها، ضعيها في الخلاط ، وأضيفي إليها بعض الزيت والسكر ، وهي جاهزة للاستخدام.