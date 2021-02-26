زي كفتة الحاتي بالظبط طريقة عمل الكفتة المشوية بتتبيلة خطيرة وطعم لذيذ

تعد طريقة كفتة الخاني أحد الوصفات الشهيرة والتي يفضلها كثير من الأشخاص، ويمكن اتباع تلك الوصفة بأكثر من طريقة وجميعها تتسم بكونها سهلة، ويمكن تجهيزها خلال وقت قليل فهي لا تحتاج لمدة طويلة لتمام النضج، كما أنها لا تستهلك الكثير من الجهد مما يجعلها أكلة مفضلة لدى عدد كبير من ربات البيوت، ويدفعهم لطهيها من وقت لآخر دون التعرض للحيرة التي تصاحب كل يوم بشأن نوعية الطعام الذي سيطهى، ويعد أكثر ما يميز تلك الوصفة كونها تتسم بالطعم اللذيذ والمحبب لدى جميع الفئات، بداية من الأطفال الصغار وحتى الشباب ووصولاً إلى كبار السن.

طريقة عمل كفتة الحاتي في الفرن

يمكن لربة المنزل القيام بعمل كفتة الحاتي في المنزل وعدم اللجوء لشرائها جاهزة.

المقادير:

½ كيلو لحم ضاني مفروم.

1 ملعقة دهن.

بصلة متوسطة الحجم ميسورة.

1 ثمرة طماطم كبيرة.

ملعقتين من الخل.

3 ملعقة بقسماط ناعم.

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قطعة فحم.

في إناء عميق يخلط كلا من اللحم والبقسماط ثم يضاف الخل وجميع التوابل الموجودة.

يتم عجن كافة المكونات السابقة معاً حتى تمتزج معا تماماً.

يوضع هذا الخليط داخل المبرد لمدة 15 دقيقة كاملة.

يوضع الماء الناتج من البصل المبشور مع الطماطم ف طبق صغير.

يستخدم المزيج السابق عند تشكيل أصابع الكفتة حيث يتم وضع اليد بداخله ثم القيام بتشكيلها.

يتم رصد أصابع الكفتة في اسياخ معدنية وتوضع على الشواية.

يمكن وضع الكفتة داخل صينية ثم وضعها في الفرن.

بعد تمام نضجها يتم لفها باستخدام ورق الفويل مضافاً إليه قطعة من الفحم سبق تسخينها.

يتم تقديمها في طبق مع رش بقدونس مقطع ويقدم معه طبق من السلطة الخضراء، بالإضافة إلى الأرز وسلطة طحينة.

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طريقة تحضير كفتة الحاتي