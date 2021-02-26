تكات عمل الجاتو السواريه مثل محلات الحلويات بأحلى أساليب التزيين !!

يعُد الجاتو من أشهى وأطيب الحلويات اللذيذة التي تتمتع بشهرة وشعبية كبيرة، كما أنها خفيفة على المعدة ويسهل على كلًا من الأطفال والكبار تناولها بسهولة تامة دون وجود مشاكل، ولذلك تدخل ضمن قائمة الحلويات التي تهتم كل سيدة بإعدادها في العزائم والمناسبات المختلفة، فالحلويات بصفة عامة وطرق إعدادها من أهم الأكلات التي تهم كل سيدة وتحرص على تعلمها وتعلم طريقة إعدادها.

تكات عمل الجاتو السواريه

والجاتو إلى جانب مذاقها المتميز وطعمها الشهي أيضًا فمن السهل إعداده في المنزل دون أي صعوبات، كما أن مكوناته سهلة وتوجد في أي منزل وهو ما يجعله ذات تكلفة بسيطة، ولا يحتاج لجهد كبير في التقديم، ولهذا نستعرض معكم اليوم طريقة عمل الجاتو في المنزل في وقت سريع.

أربع بيضات.

2 كوب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف سكر ناعم.

كوب حليب سائل.

نصف كوب زيت نباتي.

كيس باكينغ باودر.

فانيلا بيضاء.

يتم خفق البيض أولًا بشكل جيد حتى يبدو بقوام متماسك، ثم يتم إضافة السكر مع الاستمرار في الخفق حتى يتم التجانس. يضاف الزيت إلى الخليط وتخفق المكونات، ثم قومي بخلط الدقيق، والباكينغ باودر، والفانيلا معاً في وعاء وبعد ذلك قومي بإضافتهم إلى الخليط تدريجيًا. قومي بإضافة الحليب بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات، ثم قومي بصب الخليط في صينية الفرن بعد دهنها بالزيت. بعد اكتمال نضج الجاتو قومي بإخراجه من الفرن واتركيه بعض الوقت ليبرد، ثم قومي بتقطيعه وتقديمه سواء مع المشروبات الساخنة أو الباردة.

مكونات الجاتوطريقة تحضير الجاتو

والجاتو السواريه من الممكن تقديمه في العزائم، وأيضاً في المناسبات من الأعياد والخطوبات وأعياد الميلاد وحفلات الزواج، لذا قوموا بتجربة هذه الوصفة.