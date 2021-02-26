تفتيح وتبييض وتنقية الوجه وازالة الجلد الميت وعلاج الحبوب والنمش في دقائق

النمش وحبوب الوجه من المشاكل التي تواجه العديد من السيدات والفتيات وتبحث لها عن حل أو علاج، والطرق كثيرة ولكن هناك طرق سريعة المفعول على المدى القصير، وأخرى تحتاج للوقت وهناك الأدوية ولكن غالبا ما يكون لها أثار جانبية لاستخدامها، و تحتاج لاستشارة الطبيب حتى لا يتفاقم الوضع، وفي أحيان كثيرة تكون مخيبة الآمال ونعاود التكرار للبحث والتقصي، ولكن الوصفات الطبيعية مضمونه وان لم تعطي النتيجة السريعة إلا أن أثارها الجانبية نادرة، وتفيد أكثر مما تضر وتصنع في المنزل مع توفير الوقت والمجهود وغير مكلفة، وكل هذه المميزات تجعلها أداة تجميل أساسية لكل سيدة، وبالأخص لتبييض الوجه المصدر الأساسى لجمال كل امرأة.

وصفة تبييض الوجه

مسعي كل امرأة بشرة نضرة ومشرقة بلون موحد وفاتح، وللحصول على ذلك علينا معرفة الأسباب التي تخفي لمعان الوجه ونضارته، وذلك بسبب زيادة الميلانين الهرمون المسؤول عن لون البشرة، أو بسبب عوامل الجو والرطوبة أو مشاكل صحية، وممكن التعرض المستمر لأشعة الشمس والتوتر والقلق أو بسبب مرض جلدي كالنمش والحبوب، أو التقدم في العمر لذا يجب تشخيص المشكلة والسبب أولا للحصول على الحل المناسب والمثالي بالنسبة لكل حالة وكل نوع بشرة، وذلك لوجود بشرة تتحسس للمواد الكيميائية كالبارابين والانولين الموجودة في الأدوية .

خلطات طبيعية لتبييض الوجه

الكثير من الخلطات ولكن أهمها ما يلي:-

خلطة الحليب بفوائده الغنية ومفعوله المضمون، ويستخدم على حده لكفايته من حيث العناصر والفيتامينات والمعادن.

المكونات:-

نصف كوب من الحليب الخام.

طريقة الاستخدام:-

تكون بكرة قطنية نظيفة ومسح الوجه بالكامل، ومع التكرار تجعل البشرة لها ملمس الأطفال مع التفتيح الرائع.

والحليب البارد والغير المغلي يعطي نتائج أفضل ويمنع التهيج للجلد، كما يجب التأكد من عدم وجود حساسية للبن قبل استخدام المسك، وتجربة حليب اللوز في حالة التحسس.

هناك طريقة أخرى من الفحم النشط والقليل من الماء مقدار ملعقة من كل منهم، ويتم عمل خليط متجانس ووضعه على الوجه لمدة لا تتعدى العشر دقائق، ويغسل بالماء الفاتر بعدها.

فوائد الفحم كثيرة فهو ينقي البشرة من الأوساخ والشوائب و السموم، فيمنحها اللمعان والتفتيح الرائعين.