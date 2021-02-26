طريقة عمل لقمة القاضي الهشة بكل سهولة في خمس دقائق بمكونات بسيطة

لقمة القاضي ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار التي يقوموا بتقديمها في المناسبات والأعياد، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، وهي من الحلويات الشرقية وتحتوي على مكونات موجودة في كل بيت، وهي من الحلويات التي يسهل تحضيرها، ويوجد لها عدة أسماء منها لقمة القاضي أو اللقيمات او العوامة وغيرها، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لتحضير لقمة القاضي بكل سهولة في المنزل.

مكونات عمل لقمة القاضي

تحتوي طريقة عمل لقمة القاضي على بعض المكونات وهي كالتالي:-

2 كوب من السكر الناعم.

كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

عود من القرفة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 كوب من الدقيق الابيض.

2 كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من الملح.

شربات.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل لقمة القاضي خطوة بخطوة كالتالي:-

تحضير وعاء عميق ونضع به الخميرة الفورية، ونسكب كوب واحد من الماء الدافئ فوق وعاء الخميرة. نقوم بتقليب الخميرة لتختلط بالماء جيدًا، ثم نقوم بإضافة لبن الزبادي فوق الخميرة وتقليبهم معاً. نقوم بوضع الملح على الدقيق وتقليب المكونات جيداً. ثم بعد ذلك بقوم بإضافة الدقيق إلى خليط الخميرة والتقليب حتى يمتزج جيداً. نقوم بإضافة المزيد من الماء إذا كان الخليط جافّاً حتي يكون قوام العجين بين قوام عجين البان كيك او عجين الكعك. نقوم بتغطية العجين وحفظه في مكان جاف لمدة ساعة، ويجب تفقد العجين بعد مرور ساعة، وتغطيتها وتركها حتى تخمر. نقوم بإحضار وعاء من الزيت إلى جانب المقلاة، ونضع مقلاة واسعة مليئة بالزيت على النار ويجب أن يكون الزيت سخن والشربات بارد. نقوم بغمس ملعقة صغيرة بالزيت، ثمَ أخذ قطعة من العجين وإسقاطها بالزيت الساخن. نقوم بتكرار نفس الطريقة إلى أن تمتلئ المقلاة بالكرات الطافية على السطح مع عدم ملئ المقلاة بالعجين. قومي برفعها عندما تأخذ اللون الذهبي ، ثمَ غمسها بالشربات البارد. تقليبها سريعاً حتى تغلف بالشربات، بعد ذلك نقل اللقيمات إلى طبق التقديم، ونرشها ببودرة السكر وتقديمها ساخنة بالهنا والشفا.