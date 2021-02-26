طريقة عمل مخلل البصل المفضل للكثيرين بجانب الوجبات اعرفي طريقة المحلات والسوبر ماركت

لا خلاف على أن مخلل البصل الزيتون يعد من أشهر أنواع المخللات وأكثرها انتشارًا، فهو يضيف مذاق شهي ورائع عند تناوله بجانب الطعام وخاصةً مع اللحوم والدواجن والفول، وهو ما يجعل الأطفال والشباب في حالة بحث مستمر عنه في المحلات التجارية لشرائه وتواجده في المنزل في أي وقت لتناوله مع الطعام، فالمخللات بصفة عامة أصبحت من أساسيات الطعام التي لا غنى عنها في أي وجبة، كما أنها وسيلة ذكية لجذب الأطفال لتناول بعض الأطعمة دون معاناة.

طريقة عمل مخلل البصل

أجمع عشاق المخلل على أن البصل يعتبر واحدًا من الإضافات الرائعة التي يمكن إضافتها للطعام في أي وجبة لطعمه الرائع، لذلك لا غنى عنه في أي منزل، واليوم نستعرض معك عزيزتي طريقة عمل البصل المخلل في المنزل بطريقة سهلة، حتى تتمكني من إعداد الكمية التي ترغبين بها في أي وقت

2 كيلو من البصل صغير الحجم.

3 كوب من الملح الناعم.

5 أكواب من الخل.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام الخشن.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

2 ملعقة صغيرة من التوابل المشكلة.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الحار الأسود.

ملعقة صغيرة واحدة من الفلفل الأحمر الحار.

ملعقة صغيرة واحدة من الزنجيبل البودرة.

قومي سيدتي بوضع البصل الصغير كما هو دون تقشير في وعاء وضيفي إليه الماء والملح، وتركه لمدة يومين مع مراعاة تقليب البصل من وقت لآخر. بعدها قومي بتصفية البصل من الماء جيدًا وتقشيره، وضيفي إليه ماء مغلي لمدة 5 دقائق ثم قومي بتصفيته جيدًا مع التكرار مل يقرب من 5 مرات. في وعاء على النار قومي بغلي باقي المكونات والتوابل معًا بشكل جيد حتى التماسك، وقومي بنقل البصل إلى برطمان التخليل ثم صب المكونات المغلية عليه وإغلاق البرطمان جيدًا لمدة أسبوعين.

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مكونات مخلل البصلطريقة تحضير مخلل البصل