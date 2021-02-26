طريقة عمل الشاورما الدجاج مثل المطاعم في المنزل سهلة وسريعة بأقل التكاليف

الشاورما من أكثر الأكلات والوجبات شعبية ويحتاج الكثير إلى عمل الشاورما الدجاج في المنزل مثل المطاعم ويرغب عدد كبير من السيدات من معرفة أسرار عمل الشاورما في المطاعم للقيام بها في المنزل والاستمتاع بواحدة من أشهى وأجمل الأكلات التي يحبها الكثير، وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل الشاورما الدجاج مثل المطاعم في المنزل خطوة بخطوة وبأقل التكاليف دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال لتحضيرها وشراء كافة المقادير الخاصة بها.

طريقة عمل الشاورما الدجاج

نضع لكم في هذا الموضوع طريقة عمل الشاورما بطريقة المطاعم ويمكنك تحضيرها للأسرة بالكامل والاستمتاع بأحد أفضل الأكلات الشهيرة في الوطن العربي.

مقادير عمل الشاورما الدجاج

صدور دجاج الكمية التي ترغبين بها وقومي بتقطيعها إلى شرائح رفيعة.

نصف كوب من لبن الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

ملعقة واحدة كبيرة من بهارات الشاورما.

فصان من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير عمل الشاورما الدجاج

قومي بخلط كل من لبن الزبادي وعصير الليمون وعصير البرتقال والزيت في وعاء واحد.

بعد ذلك قومي بإضافة بهارات الشاورما والكاتشب والفلفل الأسود والزنجبيل والملح والثومي واستمري في خلط المكونات معا.

أضيفي الدجاج إلى الخليط وحركي الدجاج في الخليط حتى يتم تتبيله بشكل كامل بالخليط.

بعد ذلك قومي بتغليف الوعاء واتركي الخليط في الثلاجة لمدة 3 ساعات.

بعد ذلك احضري مقلاة وضعي بها ملعقة من السمن أو الزيت وقومي بوضع الدجاج المتبل في المقلاة وقلبي علي نار متوسطة حتى تنضج الشاورما.

يمكنك بعد ذلك الاستمتاع بهذه الوجبة المميزة بجانب صلصة الثوم.