في دقائق تبييض وتقشير وتنظيف البشرة وازالة الجلد الميت في المنزل

يعتبر من أكثر ما يدل علي جمال المرأة وظهورها بمظهر مميز وجذاب هو نظافة البشرة ونضارتها، لذلك تقوم كل فتاة بالسعي في البحث عن كيفية الوصول لأفضل نتيجة ممكنة في نقاء البشرة وجمالها، وأن من أهم الأشياء التي تؤثر بشكل إيجابي علي البشرة هو التقشير والتنظيف ولكن بشكل طبيعي وفي المنزل لتجنب حدوث أي ضرر ينتج من استخدام أنواع كريمات بها مواد كيميائية ضارة تدهور البشرة وتتلفها، وأن تقشير البشرة وتنظيفها يعتبر مفيد جدا للبشرة فهو يعمل علي تنعيمها وترطيبها ويؤدي أيضا إلي تحسين مظهرها وكل هذا بدون تكلفة عالية لأنه لا يتطلب مكونات كثيرة.

وتوجد عدة نصائح لابد من أتباعها عند تقشير وتنظيف الوجه؛ يجب الابتعاد عن جميع المنتجات التي تضر البشرة وتعمل علي تهيجها ولابد من إستخدام منتجات مناسبة لنوع كل بشرة، والالتزام بتنظيف وتقشير البشرة قبل النوم يوميا وبشكل مستمر، وعند وضع المكياج لابد من راحة البشرة بعد عملية التقشير لمدة ثالث ساعات تقريبا، ويجب مراعاة تجفيف البشرة بعد غسلها باستخدام فوطة نظيفة وتكون ناعمة ويتم تدليك البشرة برفق، فكل هذا يساعد علي إزالة الجلد الميت الموجود بالبشرة والذي يعمل علي جفافها وجعل لونها داكن.

خلطات تنظيف البشرة

المكونات :

سكر.

عسل.

حليب.

نحضر وعاء ونضع فيه ملعقة صغيرة من العسل، وملعقة صغيرة من السكر ثم نضيف إليهم ملعقة صغيرة من الحليب، ويتم خلطهم جيدا.

وقبل وضع هذا الخليط لابد من غسل البشرة وتجفيفها جيدا، ثم نضع هذا الخليط مع التدليك علي البشرة.

ثم نقوم بترك هذا الخليط لمدة ربع ساعة تقريبا.

غسل الوجه جيدا بالماء الدافئ وتجفيفه باستخدام فوطة، وتكرر هذه الوصفة يوميا و لمدة شهر للوصول إلي بشرة نقية ونضرة.

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طريقة تحضير خلطات تنظيف البشرة