طرق تكثيف الحواجب بمكون واحد فقط موجود في كل بيت والنتيجة 100% ستبهرك

طرق تكثيف الحواجب , تعد الحواجب الكثيفة من مظاهر الجمال لكل امرأة ولكن أحيانًا من التعامل معهم بوسائل التهذيب والضبط تصبح خفيفة جدًا أو نظرا لعوامل وراثية تصبح خفيفة، لذلك لا داعي للقلق إليكي طريقة تكثيف الحواجب في البيت بدون أي تكاليف. طرق تكثيف الحواجب طرق تكثيف الحواجب للحصول على حواجب كثيفة في البيت بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة عليكي اختيار إحدى الطرق الآتية:- زيت الخروع زيت الخروع يحتوي زيت الخروع على فيتامينات وبروتينات ومضادات أكسدة وتلك المواد تساهم في نمو الحواجب وتغذية البصيلات، وبهذا نستخدمه كالآتي: ننقع قطعة من القطن في وعاء صغير به زيت الخروع.

ثم نمسح بها منطقة الحاجبين عدة مرات.

بعد ذلك نقوم بتدليك الحاجبين برفق على مدار 3 دقائق.

يترك الزيت حتى الصباح ثم يغسل بالماء الفاتر وقليل من غسول الوجه المناسب.

في حالة حدوث حكة أو احمرار أو التهابات من زيت الخروع لابد من التوقف عن استخدامه في الحال. ماء البصل ماء البصل في ماء البصل عنصر الكبريت الذي يساعد في انتاج الكولاجين ثم شعر الحواجب وتقوية بصيلات الشعر، ويستخدم كالآتي: نقوم بفرم البصلة جيدًا ثم نعصرها ونصفي الماء منها.

برفق نضع قطرات ماء البصل على منطقتي الحاجبين ونتركها لمدة 5 دقائق.

ثم نغسل الحاجبين بالماء البارد المضاف له قطرات من ماء الورد.

يتم تكرار تلك الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على المظهر المرغوب فيه. نصائح هامة لحواجب كثيفة تقشير البشرة يساعد على نمو المزيد من البصيلات لهذا يفضل تقشير البشرة كل فترة.

التدليك المستمر للحواجب بحركات دائرية يزيد من نمو الشعر.

يفضل طحن كبسولة واحدة من فيتامين أ وخلطها بقطرات من زيت الزيتون ويطبق على منطقة الحواجب وتكرر مرتين اسبوعيًا.

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