الحل الأمثل لتفتيح المناطق الحساسة بمكونات طبيعية في المنزل

الحل الأمثل لتفتيح المناطق الحساسة، غمقان الأماكن الحساسة من المشكلات التي تعاني منها الكثير من الفتيات ودائما ما يحاولون إيجاد الحل المناسب والسريع قبل زفافهم، لذلك سنتحدث في هذه المقالة عن أسباب ذلك الغمقان والحلول الممكنة بوصفات طبيعية بدون تكاليف، ستلاحظي الفرق مع تكرار الوصفة والحل الأمثل لتفتيح الأماكن الحساسة بمكونات طبيعية في المنزل.

أسباب غمقان الأماكن الحساسة بالجسم

ملابس داخلية غير قطنية 100% مما ينتج عنه احتكاك يسبب الغمقان والحساسية والجلد الميت.

عدم ترطيب تلك الأماكن يسبب جفاء واحمرار وجود تصبغات في الجلد.

عدم الاهتمام بالتقشير بطريقة مناسبة بحركات دائرية .

عدم الاهتمام بتجفيف المكان بعد الاستحمام .

وصفة طبيعية لتفتيح الأماكن الحساسة

لبان الدكر من المنتجات الطبيعية التي يمكنها تفتيح المناطق الحساسة و يمكن استخدامه أيضا تونر للبشرة أو لتفتيح البشرة عن طريقة استخدام ماء نقعه بقطنة كل يوم قبل النوم.

مكونات الوصفة:

لبان الدكر. كوب من الماء. نشا الدرة. الليمون.

قومي بنقع لبان الدكر في كوب الماء مدة من 3 : 4 ساعات، ثم قومي بتصفيته.

ضعي معلقة من النشا علي ماء لبان الدكر وقومي بالتقليب حتى تذوب النشا.

ارفعي الخليط علي النار مع التحريك المستمر لمدة دقيقتين حثي يقل بسيطا.

ثم أضيفي ربع لمونة، ثم قومي بالتقليب.

ويمكنك إضافة زيت الليمون والاستغناء عن الليمون إذا كانت البشرة حساسة .

قبل الاستحمام ب 10 دقائق، ضعي الخليط في الأماكن الحساسة أو في الركب أو الأيد أو الكوع .

وبعد الاستحمام قومي بتجفيف و بترطيب الأماكن الحساسة ب كريم مثل كريم بانثينول يوجد بأي صيدلية بدون أي ريحة لا يسبب الحكة أو الالتهابات أو الإفرازات وسعره مناسب.

كرري الوصفة لمدة أسبوع أو أسبوعين وستلاحظين الفرق الواضح.

تقدري تحتفظي بالخليط لمدة أسبوع في علبة محكمة في الثلاجة وستلاحظين نتيجة تفتيح المناطق الحساسة والبكيني في خلال شهر.