اسرار نجاح عجينة السمبوسة وحشوها بنكهات عديدة

تعد السمبوسة من أكثر الأطباق المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فقد تختلف طريقة حشو السمبوسة فيمكن أن تحشى بالجبن أو اللحم أو الخضار أو بالدجاج أو بالبسطرمة والسجق، وأهم ما يميز السمبوسة عجينتها التي تتسم بأنها هشة ورقيقة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير السمبوسة في المنزل.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الملح.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

ماء فاترة للعجن.

القيام بإحضار إناء ويتم خلط فيه الدقيق مع الملح. بعج ذلك يتم إضافة الزيت ثم إضافة المياه الفاتر بصورة تدريجية لحين أن تصبح العجينة أمامكم متماسكة. الاستمرار في العجن لمدة عشرة دقائق. بعد ذلك يتم وضع غطاء على العجينة وتركها جانباً لمدة نصف ساعة. في حالة حشو العجينة يتم تقسيم العجينة إلى نصفين وبعد ذلك يتم تشكيل كل نصف. من الممكن أيضاً أن يتم عمل نصف على هيئة دوائر وبعد ذلك يتم عمل نصف دائرة عند الحشو. إما بالنسبة للنصف الأخر يتم عمله على هيئة مربعات وبذلك تتحول إلى مثلث عند الحشو. القيام بعمل حشو السمبوسة بالمكونات التي ترغبون فيها. بعد ذلك يتم نقل السمبوسة إلى الزيت الساخن. يتم تقديم السمبوسة وهي ساخنة.

ثمانية ملاعق من جبنة البارميزان.

ثمانية ملاعق من جبنة الموازريلا المبشورة.

ثمانية ملاعق من جبنة القشقوان.

أربعة ملاعق كبيرة من الجبنة المالحة.

مكونات تحضير السمبوسة في المنزل:خطوات تحضير السمبوسة في المنزل:مكونات تحضير السمبوسة بالجبنة:خطوات تحضير السمبوسة بالجبنة في المنزل:

تتسم خطوات التحضير بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير السمبوسة بالجبنة في المنزل:

العمل على خلط جميع أنواع الجبن مع بعضها البعض. يتم نقل الحشو إلى السمبوسة وبعد ذلك يتم غلق السمبوسة بصورة جيدة. بعد ذلك يتم نقل السمبوسة إلى مقلاة بها الزيت وترك السمبوسة لحين أن يتغير لونها ويصبح لونها مائل إلى اللون الذهبي. يستحسن أن يتم تقديم السمبوسة وهي ساخنة. هكذا يكون قد تم الانتهاء من طريقة تحضير السمبوسة في المنزل وبالهناء على الجميع.

طريقة تحضير حشو السجق للسمبوسك:

تعد طريقة تحضير حشو السمبوسك بالسجق سهل وبسيط لا يحتاج منك سوا اتباع الخطوات بالتفصيل.

نصف كيلو من السجق البلدي.

فلفل حار.

جبنة مبشورة موتزريلا أو جبنة رومي أو الأثنين معا.

ملعقة من الزيت.

مقلاة.

بالأول قطعي السجق صغيرا، وقطعي الفلفل أيضا. بعدها حضري المقلاة وضعي بها الزيت، ثم ضعي السجق. حركيها حتى يتم نضجها تماما، ثم تبرد وحضري بولة وبها بها السجق بالجبنة، واحشي بها السمبوسك.

مكونات حشو السمبوسك بالسجق:طريقة التحضير بالخطوات:طريقة تحضير حشو السمبوسك باللحمة المفرومة:

تعد طريقة حشو السمبوسة بالللحم المفروم سهلة وبسيطة ويمكن إعدادها بسهولة في مطبخك.

ربع لحمة مفرومة بقري.

بصلة واحدة متوسطة مفرومة.

رشة من فلفل أسود، ملح.

ملعقة صغيرة توابل لحمة.

ملعقة صغيرة سمنة.

مقلاة.

مقادير ومكونات اللحم المفروم للسمبوسة:

بالخطوات تحضير اللحم المفروم للسمبوسك: