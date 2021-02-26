كيكة البسكويت البارد بدون فرن وبدون بيض حضريها في دقايق

تعتبر كيكة البسكويت البارد من أكثر أصناف الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، فهي من الحلويات التي يتم تحضيرها بشكل سريع وفوري ولا يحتاج لفرن لأن تلك الكيك يتم تحضيرها على البارد، فهي لا تحتاج لجهد في التحضير كما أننا سنقدم إليكم طريقة تحضيرها دون الاحتياج للفرن وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير البسكويت البارد بدون فرن. مكونات تحضير البسكويت البارد بدون فرن: علبة من البسكويت.

خمسة كؤوس من الحليب.

خمسة ملاعق كبيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من النوتيلا.

ملعقة كبيرة من الزبدة. خطوات تحضير البسكويت البارد بدون فرن: القيام بإحضار عميق ويتم وضع فيه كلاً من الحليب والكاكاو ويتم الخلط بالاعتماد على الخفاقة اليدوية لحين أن تختلط المكونات مع بعضها البعض. نقوم بعد ذلك برفع المكونات على النار لحين أن يسخن الخليط وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من النوتيلا والزبدة إلى الخليط ويتم التحريك جيداً لحين أن تختلط المكونات مع بعضها البعض وتذوب الزبدة بصورة نهائية ويتم الحصول على خليط كريمي. يتم ترتيب طبقة من البسكويت في صينية وبعد ذلك يتم وضع طبقة من الخليط الكريمي وبعد ذلك طبقة من البسكويت ثم طبقة من الكريمة وتكرار ذلك لحين أن يتم الانتهاء من الكمية بشكل نهائي. يتم وضع كيك البسكويت في الثلاجة وتركه لمدة ساعتين وبعد ذلك ترك الطبقات لحين أن تتماسك. يتم إخراج الكيكة من البراد وتزيينه ببودرة الشوكولاتة وجوز الهند وبعد ذلك يتم تقطيع الكيك وتقديمه مع كأس من القهوة تبعاً للرغبة. مكونات تحضير صوص البسكويت: ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو.

كأس من السكر الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كأس من زيت الطعام.

كأس من الحليب.

ملعقتين من الكريم جانتيه. خطوات تحضير صوص الشوكولاتة: إحضار الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه كافة المكونات السائلة. يتم وضع جميع المكونات الأخرى وبعد ذلك يتم ضربها في الخلاط الكهربائي والاستمرار في ذلك لمدة ربع ساعة لحين أن يتماسك. بعد ذلك يتم وضع الصوص على كيك البسكويت البارد وبعد ذلك يتم تناولها وبالهناء على الجميع. أفضل خلطات الحناء للشعر وفوائد الحناء للشعر مكونات تحضير البسكويت البارد بدون فرن:خطوات تحضير البسكويت البارد بدون فرن:مكونات تحضير صوص البسكويت:خطوات تحضير صوص الشوكولاتة:

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